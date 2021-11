Cine este Elena, soția lui Benone Sinulescu. De ce nu aveau copii

Elena Sinulescu este soția și confidenta lui Benone Sinulescu de mai bine de 40 de ani. Partenera maestrului a preferat mereu să fie prezență foarte discretă, dar Benone Sinulescu nu se sfia să vorbească despre femeia care i-a fost alături de-a lungul vieții.

În urmă cu câțiva ani, Benone Sinulescu spunea că Elena Sinulescu "este cel mai bun critic" al său și femeia care l-a completat din toate punctele de vedere.

De ce nu au avut copii Benone Sinulescu și soția Elena

În trecut, Benone Sinulescu a răspuns întrebării ”De ce nu are copii”. La momentul respectiv, maestrul explica faptul că și-au dorit să aibă moștenitori, însă acest lucru nu a putut fi posibil.

Elena Sinulescu a pierdut cinci sarcini, lucru care i-a făcut pe cei doi să se resemneze și să se împace cu ideea că nu vor deveni părinți.

„Ne-am dorit foarte mult să devenim părinţi, însă viaţa nu a fost atât de darnică cu noi pe acest plan. Am avut parte de tot ce ne-am dorit, dar nu am reuşit să avem copii. Am încercat de nenumărate ori, însă, din nefericire, soţia mea nu a putut ţine niciuna dintre cele cinci sarcini. Stiţi cum este, speranţa moare ultima, dar în viaţa nu le poţi avea chiar pe toate”, spunea Benone Sinulescu.

Cum s-au cunoscut Benone și Elena Sinulescu

Benone Sinulescu și soția sa, Elena Sinulescu, s-au cunoscut în casa artistei Ileana Sărăroiu, a povestit maestrul.

A avut nevoie de un an de zile pentru a o cuceri pe mult iubita lui soție. Cu toate acestea, Benone Sinulescu nu s-a dat bătut și a convins-o să îi fie soție. În urmă cu ceva timp, maestrul spunea că dacă ar putea să dea timpul înapoi tot pe Elena ar alege-o.

Iată ce spunea despre momentul întâlnirii lor și cum își descria soția: „Ne-am luat în 1981. Anul acesta facem 40 de ani de la căsătorie. Responsabilă de relația noastră este regretata Ileana Sărăroiu. Ea ne-a făcut cunoștință, ea ne-a «nenorocit» De fapt, noi ne-am cunoscut în casa ei.

Un an de zile am vorbit la telefon și mi-am dat seama că ea este femeia potrivită să stea lângă mine, o ardeleancă gospodină și aprigă.

Este un om bun, eu sunt mai al dracului! Ne înțelegem bine, ne iubim, ne tachinăm, dar am mare încredere în ea, pentru că soția mea este cel mai bun critic al meu. Țin cont de tot ce îmi spune! Dacă ar fi să o iau de la capăt, tot pe ea aș alege-o.”