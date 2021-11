Ce avere avea Benone Sinulescu. Regretatul artist își făcuse testamentul încă din 2014

Benone Sinulescu s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani, în urma unei pneumonii care s-a complicat. Regretatul artist și-a scris testamentul în anul 2014.

Potrivit testamentului său, Benone Sinulescu deținea case în București, Buzău și Arad. Celebrul artist a avut grijă să-i lase soției sale drepturile de autor.

Ce avere avea Benone Sinulescu. Artistul și-a scris testamentul în 2014

„Eu şi soţia mea avem reciprocitate… Dacă mor eu, totul îi rămâne ei… Şi drepturile de autor, casele din Bucureşti, Buzău şi de lângă Arad, banii, toată averea noastră. Şi invers… Doar că soţia mea, fiind inginer chimist, nu are drepturi de autor. În acest sens, am făcut deja testamentul la notariat. Am preferat să fie ceva gândit din vreme. Drepturile de autor nu le vom lăsa de izbelişte. După ce niciunul dintre noi nu va mai trăi, avem nepoţi. Şi eu, şi nevastă-mea avem familii mari", a declarat Benone Sinulescu, la acea vreme, potrivit viva.ro.

Benone Sinulescu a fost cunoscut pentru numărul de case pe care l-a achiziționat din munca sa de pe scenă de peste 65 de ani.

„Mi se spune Nea Beni, şapte case, mai tare ca Adrian Năstase. Așa se lăuda el, prietenilor, la petreceri!”, spuneau apropiații pentru impact.ro.

Benone Sinulescu a murit la vârsta de 84 de ani

Benone Sinulescu a avut în ultima perioadă probleme de sănătate. Îndrăgitul artist a fost internat la spital de mai multe ori.

În luna iulie Benone Sinulescu a fost găsit inconștient în casă și a ajuns de urgență la spital. După două săptămâni în care a fost internat într-un spital din Arad, artistul în vârstă de 84 de ani a fost externat. În septembrie, soția artistului anunțase că starea de sănătate a lui Benone Sinulescu se ameliorase. Din păcate, pe 18 noiembrie artistul s-a stins din viață.

Născut pe 24 mai 1937, Benone Sinulescu a început să cânte încă din adolescenţă.

Ultima parte a vieții, Benone Sinulescu și-a petrecut-o la țară.

„Îmi place să mai stau și la țară că m-am săturat de oraș toată viața. Avem casă și în Arad și la Bârzava, unde aerul este mai respirabil și ne simțim bine. Am stat aici pentru că avem o grădină mare, cu mulți pomi fructiferi, migdale, kiwi, avem de toate. Soția mea este inginer chimist, în chimie alimentară. Nici eu nu mi-o imaginam atât de pricepută în toate”, spunea Benone Sinulescu într-un interviu pentru AntenaStars.