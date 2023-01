Cine este femeia care i-a dăruit un copil lui Tristan Tate. Tânăra l-a vizitat în închisoare

Recent, s-a aflat cine este fosta parteneră de viață a fratelui mai mic al lui Andrew Tate, Tristan, alături de care acesta are o fetiță. Tânăra și-a luat micuța și l-a vizitat de curând pe Tristan în închisoare.

Citește și: Frații Tate ar putea primi noi acuzații. Oamenii legii le-au verificat conversațiile private

Tristan Tate are o fetiță cu una dintre fostele lui partenere

Multe voci s-au declarat surprinse de faptul că frații Tate au copii, având în vedere că aceștia nu obișnuiau să se afișeze drept „tătici” în mediul online. Din contră, aceștia își etalau pe rețelele de socializare averea în mod principal și încercau să pozeze în adevărați „Don Juani”.

Cei doi frați controversați, aflați în arestul poliției din Capitală, au avut dreptul de a fi vizitați de patru membri ai familiei. Tristan Tate a primit astfel o vizită din partea fostei lui partenere, Cristina Pazurati, alături de care britanicul are și o fetiță, se pare. Tânăra a venit însoțită în arestul central și de fiica pe care o au împreună, iar milionarul și-a putut vedea copilul.

Frații Tate și-au ținut viața personală departe de lumea mondenă în care au ales să se învârtă. Tristan Tate nu a oferit detalii despre Cristina Pazurati, fosta lui parteneră, însă aceștia își făcuseră relația publică în urmă cu câțiva ani. Cu toate acestea, nu mulți știau că aceștia au împreună și o fetiță, având în vedere că milionarul nu vorbea prea des pe marginea subiectului.

Citește și: Cum au fost abordate de frații Tate două adolescente românce. Tinerele au dezvăluit că aceștia aveau un „tipar”

Cine este Cristina Pazurati, mama copilului lui Tristan Tate

Potrivit informațiilor apărute în presă, Cristina Pazurati este originară din Republica Moldova, Chișinău, și a fost într-o relație cu Tristan Tate mai mulți ani. Aceasta a activat ca prezentatoare TV și a devenit o prezență destul cunoscută și în mediul online. Cu toate acestea, Tristan Tate a preferat să o țină pe mama copilului lui departe de lumina reflectoarelor, în ultima perioadă. Vezi AICI VIDEO.

El și fratele lui ce-au cerut recent judecătorilor să fie eliberați, motivând că au acasă copii pe care trebuie să îi îngrijească. Instanța le-a refuzat cererea de eliberare și le-a prelungit perioada de arest cu încă 30 de zile. Amintim că frații Tate sunt acuzați de viol, trafic de persoane și crimă organizată.

Tristan Tate, dezvăluiri despre fetița lui

Înainte de a ajunge în arest, Tristan Tate a făcut câteva dezvăluiri în premieră despre viața de părinte. Acesta a mărturisit că și-a dorit să devină tată, povestind cum o femeie din viața lui i-ar fi sugerat să „scape de copil”. Tristan se afla, se pare, într-o altă relație atunci când a aflat că Pazurati era însărcinată. Fratele lui Andrew a explicat însă că a ales familia.

„Ne-am despărțit. (..) Mi-a spus că este însărcinată, așa că m-am dus și i-am spus iubitei mele și ea, practic, mi-a dat de ales, să scap de copil pentru a fi împreună. I-am spus: Tu crezi că o să ucid un copil pentru o femeie care se desparte de mine din cauza unui motiv stupid? I-am spus că nu. Aceea a fost alegerea pe care am făcut-o. A fost cea mai ușoară alegere din lume, iar acum o am pe fiica mea și o iubesc mai mult decât am iubit-o pe acea fată”, spunea Tristan Tate, în cadrul unui podcast.

Acesta nu specificase însă atunci numele tinerei pe care o lăsase însărcinată sau alte detalii cu privire la mama copilului lui, ci doar a numit-o „o femeie cu care mă culcam.”

Aventură continuă în America Express. Episoadele noi sunt disponibile în AntenaPLAY.