Cine este femeia din viața lui Cătălin Botezatu pe care mama acestuia și-ar fi dorit-o drept noră: „Pe celelalte le-a urât!”

Creatorul de modă nu doar că are numai vorbe de laudă la adresa cunoscutei blondine din showbiz, ci o descrie ca fiind singura femeie acceptată de către mama sa. Află din rândurile de mai jos despre cine este vorba!

Cătălin Botezatu a vorbit întotdeauna foarte frumos despre femeile care au trecut prin viața sa. Una dintre acestea este chiar Tania Budi, despre care a spus că o vede ca pe un înger.

Însă, se pare că nu este singurul care o vede așa. Iată ce spune mama creatorului de modă despre legătura dintre fiul ei și blondină!

Cine e femeia din viața lui Cătălin Botezatu pe care mama acestuia și-ar fi dorit-o drept noră: „O femeie care nu are vârstă”

Cătălin Botezatu și Tania Budi au format unul dintre cele mai apreciate cupluri de la începutul anilor `90, potrivit Viva. Deși a trecut mult timp de când s-au iubit, mama creatorului de modă încă mai tânjește după o așa femeie în viața fiului său.

Potrivit declarațiilor făcute de către Cătălin Botezatu, blondina ar fi fost singura femeie acceptată de către mama sa și dorită drept noră:

„Eu cu ea am vrut să mă însor! Mama mi-a spus tot timpul și îmi spunea și acum: <<Femeia pe care tu trebuia să o iei de soție și care ți-ar fi făcut cei mai frumoși copii era Tania Budi!>>. De altfel, cu ea a fost de acord, pe celelalte le-a urât! Asta este mama! Dar nu am cum să cert un înger! Și acum arată superb, dar când am cunoscut-o arăta ca un înger! Avea niște ochi superbi, care și acum sunt la fel, avea un păr superb, un timbru vocal superb, vorbea și vorbește calm. Este o femeie care nu are vârstă și pe care o iubești de la început până la sfârșit! Suntem prea bătrâni pentru asta și cred că amândoi vrem independență și libertate!”, a declarat Cătălin Botezatu pentru ego.ro, citat de sursa menționată mai sus.

Ce spune Tania Budi despre relația de prietenie pe care o are cu Cătălin Botezatu

Tania Budi are și ea numai vorbe de laudă la adresa lui Cătălin Botezatu:

„Cu mine, de când ne știm, de 30 de ani sau câți sunt, niciodată nu a ridicat puțin glasul. Nici măcar o dată. Nici în particular, nici în backstage. Niciodată. Pentru mine este gentlemanul perfect.”, a spus Tania Budi, potrivit ego.ro și citată de Viva.

„Ne și știm, plus că eu sunt și genul acela, dacă am o treabă de făcut, sunt foarte serioasă, tot ce mi se spune, aia fac și nu prea avea de ce să-mi atragă atenția cu ceva. Dar erau fete care nu prea ascultau, plecau într-o parte, el le spunea să se ducă în partea cealaltă și normal că se enerva. E normal să-ți pierzi cumpătul.”, a mai povestit vedeta, citată de sursele menționate mai sus.

Ce a spus Cătălin Botezatu despre Bianca Drăgușanu

Cătălin Botezatu a mai dezvăluit că ar accepta oricând să lucreze cu Bianca Drăgușanu, dacă aceasta l-ar suna și i-ar spune că își dorește să apară într-o prezentare de modă:

„Da, dacă ea și-ar dori, da. Dacă mă sună mâine și zice: <<Vreau și eu în prezentare la tine!>>, îi zic imediat: <<Da, vino în prezentare, vino la tata!>>.”, a spus Cătălin Botezatu, potrivit surselor citate mai sus.

