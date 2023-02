Tania Budi susține că la cei 55 de ani este curtată mai ceva ca atunci când era puștoaică. Ce detalii a oferit despre viața intimă

Tania Budi a dezvăluit, într-un interviu pentru Xtra Night Show, cu ce se mai ocupă în ultima vreme. De regulă, diva este extrem de discretă cu detaliile din viața intimă. Însă, se pare că, recent, frumoasa vedetă a intrat în lumea afacerilor, făcând și câteva declarații exclusive pe marginea acestui subiect.

Ce spune Tania Budi despre viața personală: „În ultima vreme sunt foarte mulțumită sufletește”

Aparițiile Taniei Budi sunt mai rare în ultima vreme, dar asta pentru că blondina este extrem de ocupată cu afacerea pe care o are la Constanța. Întrebată cum decurge o zi din viața ei în calitate de femeie de afaceri, aceasta a recunoscut că nu are un program fix, dar că preferă să își rezolve treburile în timpul nopții, acela fiind momentul din zi cel mai productiv:

„Mă ocup cu afacerile mele de la Constanța. Plec, vin, mă întorc. (...) Îmi rezolv problemele de contabilitatela la orice oră din zi și din noapte. Nu dimineața. Sunt o pasăre de noapte dintotdeauna, chiar dacă nu ies, în ultima vreme așa de mult. Dar îmi găsesc de citit noaptea, îmi găsesc filme. Nu-mi plac diminețile.”, a mărturisit Tania Budi./„Îmi place noaptea. Am altă energie noaptea!”, a mai adăugat vedeta.

Zâmbetul de pe chipul frumoasei blondine a atras atenția și a fost întrebată dacă se datorează unei cuceriri pe plan amoros. Discretă ca de obicei, Tania Budi nu a intrat in detalii, dar a ținut să menționeze că se bucură de foarte mulți admiratori:

„Sunt curtată acum mai ceva ca atunci când eram puștoaică, dar asta este evident.”/„Întotdeauna, mai ales în ultima vreme, sunt foarte mulțumită sufletește. Eu nu vorbesc niciodată despre viața personală. Nu mă afișez niciodată cu vorbe care să denote că aș fi sau nu îndrăgostită. Sunt când vreau, cred că am căpătat o libertate care a venit cu vârsta, cu înțelepciunea.”, a declarat Tania Budi pentru Xtra Night Show.

Tania Budi a mai adăugat că a învățat de la viață următoarea lecție importantă: „Toate greșelile au fost cu un scop. Scopul a fost să mă duc înspre ce îmi trebuie mie”.

Tania Budi a recunoscut cine o ajută cu afacerile

Tania Budi a mărturisit că fratele ei, Ionuț, este partenerul de nădejde în afaceri, potrivit unui interviu acordat, anul trecut, pentru Unica și citat de Libertatea.

Se pare că împreună, cei doi dețin mai multe afaceri la Constanța, dar și cluburi. Cu toate acestea, vedeta recunoaștea atunci că, pe lângă muncă, se și distrează foarte mult:

„Am afaceri în Constanța care merg foarte bine, iar acum cu fratele meu mai deschidem un club lounge. Este al cincilea sau al șaselea, nu mai știu, dar am mai închis din cauza pandemiei un club.”, a declarat Tania Budi, citată de sursele menționate.

„Mă distrez foarte mult, am știut să-mi creez personalul, managerii, am avut și noroc de oameni buni, am mult timp liber și mi-l ocup pentru mine, pentru tot ce înseamnă prietenii mei, cultură, am o viață foarte frumoasă.”, a adăugat Tania Budi.

