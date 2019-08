Cine este Luis Fonsi, autorul hitului „Despacito”. Și-a anulat un turneu pentru soția lui bolnavă de cancer, după care a divorțat cu scandal! Ce avere colosală are

Luis Fonsi, cel care a lansat hitul „Despacito”, ce a făcut ravagii pe YouTube, fiind ascultat de miliarde de ori în toată lumea, este fiul unor imigranți din Statele Unite ale Americii. Viața lui personal a fost marcată de o veste tragică, dar și de un divorț cu scandal și un nou mariaj. Averea artistului, care și-a început cariera de timpuriu, este una colosală.

Luis Fonsi, așa cum îl știe toată lumea în prezent, s-a născut în San Juan, Puerto Rico, pe 15 aprilie 1978, cu un alt nume, ceva mai lung - Alfonso Rodríguez López-Cepero.

Fonsi este cel mai mare copil al părinților lui, Alfonso Rodríguez and Delia López-Cepero, cântăreață. Are doi frați mai mici - Juan Rodríguez, care are, de asemenea, o carieră în muzică, și Tatiana Rodríguez.

Muzica a fost marea dragoste a lui Fonsi încă din copilărie. Artistul a făcut liceul Dr. Phillips din Orlando, Florida, unde a făcut parte dintr-un grup numit „Big Guys”, cu care cânta la petreceri ale șcilii și la festivaluri locale. Unul dintre membrii acestui grup, Joey Fatone, s-a alăturat, ulterior, grupului NSYNC.

În 1995, Luis Fonsi a plecat la facultate, ca să studieze muzică, la Universitatea de Stat din Florida. S-a alăturat și corului instituției de învățământ, precum și Orchestrei Simfonice din orașul Birmingham. Specializarea lui a fost canto și a studiat cu bursă. Până la urmă, însă, a renunțat la facultate, pentru a-și începe mult-dorita carieră muzicală.

La scurt timp, Universal Music Latin i-a oferit un contract. Marele debut al lui Fonsi a avut loc în 1998, cu albumul „Comenzaré”, ce a avut mare succes în Puerto Rico și în America Latină. Celebritatea lui avea să crească din ce în ce mai mult.

A colaborat și cu Christina Aguilera, pentru primul ei album în limba spaniolă, „Mi Reflejo” (2000). Luis Fonsi a fost invitat să înregistreze un duet alături de ea – „Si No Te Hubiera Conocido”.

În ianuarie 2017, a făcut istorie cu „Despacito”, hitul pe care l-a înregistrat alături de Daddy Yankee. Videoclipul piesei a devenit primul din istoria YouTube care a fost vizionat de peste șase miliarde de ori. Potrivit platformei de streaming, videoclipul original a adunat 1,9 miliarde mai multe vizualizări decât oricare alt videoclip.

De altfel, „Despacito” a fost primul videoclip care a atins pragul de trei miliarde de vizualizări şi apoi patru şi cinci miliarde de vizionări.

Solidaritate lăudabilă cu partenera lui, bolnavă de cancer, urmată de un divorț cu scandal și un al doilea mariaj

În anul 2003, Luis Fonsi a început o relație cu actrița portoricană Adamari Lopez, alături de care a mers într-un turneu internațional. În 2005, artistul a primit o veste tulburătoare – iubita lui fusese diagnosticată cu cancer la sân. A început o perioadă dificilă din viața cântărețului.

Luis Fonsi și-a anulat turneul pentru care se angajase, astfel încât să fie alături de soția lui, care a încercat atât tratamentele obișnuite, cât și unele experimentale., în mai multe țări. Un an mai târziu, medicii le-au dat celor doi vestea cea bună - Adamari Lopez a învins cancerul.

A urmat o nuntă, în Puerto Rico, în iunie 2006, dar căsnicia lor nu avea să dureze „până la adânci bătrâneți”. Cei doi artiști au divorțat în 2010.

Căsnicia lor s-a încheiat cu scandal. Adamari Lopez l-a acuzat de infidelitate și l-a criticat pentru faptul că i-ar fi cerut divorțul prin telefon.

Apoi, Luis Fonsi a întâlnit-o pe modelul Agueda Lopez, cu care are o fiică, Mikaela, născută în 2011. Cei doi s-au căsătorit în 2014, iar doi ani mai târziu, au devenit părinți din nou, când s-a născut fiul lor, Rocco.

Ce avere are Luis Fonsi

Averea artistului Luis Fonsi ar fi depășit, în acest an, pragul de 14 milioane de euro, cei mai mulți bani provenind, firește, din cariera lui muzicală.

De altfel, Luis Fonsi a primit un onorariu generous și în România, după ce a susținut sâmbătă seara, un concert într-un club de fițe din Mamaia. A luat 100.000 de euro pentru doar cinci melodii cântate.

Artistul a câștigat numeroase premii, printre care și cinci trofee Latin Grammy Awards, dintre care primul cu melodia „Aqui Estoy Yo”, „cântecul anului”, în 2009. Celelalte patru Latin Grammy Awards i-au revenit datorită melodiei „Despacito”.