Cine este și cu se ocupă soția lui Serghei Mizil. Cora se folosește de „simțurile paranormale” pentru a aduce bani în casă

Pe Serghei Mizil îl cunosc oamenii datorită aparițiilor sale TV, dar nu mulți știu că acesta este un familist convins. Bărbatul este căsătorit de mulți ani cu Cora, femeia care a reușit să îl tempereze. Soția lui Serghei Mizil îi este alături din umbră, în timp ce își desfășoară activitatea bizară.

Serghei Mizil este unul dintre cei mai controversați bărbați din spațiul monden. Deși a trăit o viață care pare desprinsă din filmele cu „mafioți”, iar poveștile lui îi lasă muți de uimire pe mulți, acesta este un familist convins. Recent, însă, în mediul online a circulat un videoclip în care acesta apare alături de partenera sa și reacțiile de uimire nu au întârziat să apară. Femeia care îi este alături de mulți ani are un simț al umorului foarte dezvolatat și reușește să îi țină piept bărbatului.

Cine este și cum arată Cora Mizil. Soția lui Serghei Mizil are o meserie bizară

Chiar dacă Serghei Mizil își trăiește viața în lumina reflectoarelor, el și-a ținut viața privată departe de ochii curioșilor. Cu toate acestea, un clip postat recent pe TikTok s-a viralizat rapid și a făcut înconjurul internetului.

În imaginile din mediul online, bărbatul și soția lui, Cora, par a avea un schimb de replici acid care a stârnit amuzamentul internauților. De asemenea, au apărut și o mulțime de întrebări legate de cine este femeia cu care este căsătorit Serghei Mizil.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Ce pensie primește Serghei Mizil, în fiecare lună. Mărturisirea făcută în mediul online: „Nu puteam să îmi iau medicamente”

Cora este femeia care l-a cucerit pe Serghei Mizil în urmă cu mulți ani. Despre ea, acesta spunea: „A scos tot ceea ce aveam mai bun în mine. Nu obişnuiam să arăt şi latura asta”. Despre relația celor doi se știu destul de puține informații, căci nu și-au expus povestea de dragoste pe la TV, însă în cadrul unei apariții rare, aceasta a oferit mai multe detalii despre meseria ei bizară.

Soția lui Serghei Mizil s-a dedicat în ultimii ani activităţilor ce ţin de ezoterism, după ce a simţit o adevărată chemare: „Am simțit mereu energii, dar nu m-a preocupat. La un moment dat, m-am dus la un supermarket și am stat ceva, pentru că la un moment dat am intrat într-o stare și am auzit voci, n-am găsit explicații. Bineînțeles că primele lucruri la care m-am gândit a fost că aveam o variație hormonală. A fost un mesaj clar, am simțit mesajul de la cap până la inimă, mi s-a făcut pielea de găină.

Am impresia că trebuia de mult să mă apuc de treaba asta. Mai întâi am încercat să neg, pentru că nu înțelegeam. După câteva ore mi-am dat seama că nu e asta soluția, nu poți să fugi din fața propriei tale ființe. Nimeni nu m-a liniștit, s-a legat cumva cu alte semne”, a povestit Cora Mizil la Xtra Night Show, de la Antena Stars, în urmă cu mai mulți ani.

Citește și: Cum arăta Serghei Mizil în tinerețe. Imagini din perioada în care avea părul lung și mustață groasă

Mai mult decât atât, în cadrul aceleiași apariții TV, Cora Mizil a recunoscut că acordă și consultații „de două ori pe săptămână”

„Eu am început să mă documentez, să caut explicații, mi se părea că sistemul meu de noțiuni nu era concret. Nu știam ce se întâmplă, apoi m-am dus la diverse persoane să-mi prezinte anumite teorii. E clar că lucrurile se întâmplă pe baza logicii și cumva trebuia să ajung să înțeleg măcar un fir din toată chestia asta. Nu i-am spus lui Serghei, el are experiențe, dar le neagă. Acord consiliere de două ori pe săptămână în acest sens” , a mai spus ea la TV.