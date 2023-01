Cine este și cum arată bărbatul care l-a desfigurat pe Sorin Comșa. Motivul pentru care l-ar fi lăsat să câștige cei 5.000 de euro

Este vorba despre concursul de dat palme organizat de RXF. Marele câștigător a fost Sorin Comșa (24 de ani), care după finală a plecat acasă cu premiul în valoare de 5.000 de euro. „Rivalul” său a fost Alexandru Gorczyca (25 de ani), care a dezvăluit recent că l-ar fi lăsat pe Comșa să câștige cecul, din milă, deoarece ajunsese într-o stare gravă.

Tânărul a ajuns și în atenția presei internaționale, după ce imaginile în care apărea desfigurat în urma competiției au ajuns virale pe internet. Nici oponentul său, Alexandru Gorczyca, nu a scăpat fără vânătăi și umflături, ambii ieșind destul de „șifonați” din concurs.

Competiția propune în concept nou, cu meciuri între doi oponenți, în cadrul cărora aceștia își dau palme unul altuia până când unul dintre ei cedează și se retrage sau abandonează competiția deoarece nu mai poate continua din punct de vedere fizic.

La câteva zile de la finala evenimentului, Gorczyca a publicat în mediul online un scurt clip video, în care a explicat care a fost motivul pentru care a decis să se retragă și să îl lase pe Comșa să câștige cecul în valoare de 5.000 de euro.

„Așa arăt eu după competiția de slap (palme n.r), nu vreau să știu cum arată colegul. Am renunțat pentru că mi-era milă, nu că nu mai puteam. Am o umflătură, îmi va trece. Respectul meu pentru el, a dus bine, un bun încasator, lovește destul de tare. Sper să înțelegeți de ce am renunțat, nu vreau să am pe nimeni pe conștiință”, a spus Alexandru Gorczyca, care nu a fost atât de afectat în urma loviturilor, precum Sorin Comșa.

Cum arată Sorin Comșa după ce a câștigat concursul de dat palme

Imaginile cu sportivul desfigurat de loviturile primite au devenit virale pe internet. Acesta apare cu fața extrem de umflată și cu răni vizibile. Când a fost întrebat despre reacția medicilor atunci când l-au văzut după concurs, Sorin a răspuns: „Ce să spună, frate, mama lucrează la spital… Medicii văd tot timpul astfel de cazuri, nu vă gândiți că numai eu arăt așa!".

Imediat după concurs acesta a avut nevoie de îngrijiri medicale de specialitate. Tânărul în vârstă de 24 de ani s-a fotografiat la pat cu perfuzie pe braț, ținându-și premiul la piept. În ciuda condiției sale dificile în care a ajuns, acesta este totuși mândru de realizarea sa.

„N-ai ce face, așa e când nu știi să renunți. Eu știu dacă o să-mi mai revin... Dacă mai concurez? Dacă-s destui bani, da. Am câștigat 5.000 de euro, asta-i situația. Pot să mănânc, jumătate de gură e bună. Am 100 de kilograme. Nu mă doare, mi-a deformat capul, da. Dacă a meritat? Nu știu dacă a meritat”, a spus Sorin Comșa.

