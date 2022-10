Ce dezvăluiri a făcut Aurel Pădureanu înainte de plecarea în Statele Unite ale Americii. Ce și-a propus să facă interpretul

Aurel Pădureanu se numără printre cei mai apreciați interpreți din România. Acesta este destul de rezervat în ceea ce privește viața personală, însă nu ezită să spună ori de câte ori are ocazia că pierderea Corneliei Catanga a lăsat un gol imens în sufletul său.

Într-un interviu pentru Antena Stars, interpretul a mărturisit care este motivul pentru care nu și-a sărbătorit. De asemenea, fostul soț al regretatei artiste Cornelia Catanga a susținut că este foarte trist în ultima perioadă.

„Mă simt extrordinar de trist ptentru că în fiecare an Cornelia era lângă mine. Întodeauna ea îmi făcea tortul și ea îmi făcea fără să știu cele mai frumoase și elegante petreceri. Cornelia a fost aerul meu, sufletul meu și tot ce am avut mai scump pe lumea asta. Ne-am divinizat unul pe celălalt și am ținut enorm la ea, încă lupt, dar inima mea e tristă pentru că știți modalitatea în care am înmormântat-o. Ea o să rămână în sufletul meu până când o să mă duc după ea”, a dezvăluit acesta vizibil îndurerat de moartea soției, la Antena Stars.

Mai mult decât atât, Aurel Pădureanu a primit o urare emoționantă din partea fiului său, Alexandru, care i-a adus lacrimi în ochi: „Alexandru a scris chiar pe Facebook un mesaj la care am plâns. Face numai lucruri frumoase. Mi-a zis că eu am rămas puterea lui și că nu știe cum să-mi facă zile fericite și frumoase de când a plecat Cornelia de lângă noi”.

Ce a spus Aurel Pădureanu despre plecarea în Statele Unite ale Americii

Fostul soț al regretatei artiste Cornelia Catanga a luat decizia de a pleca în Statele Unite ale Americii. Aurel Pădureanu a mărturisit că își dorește să locuiască o perioadă peste hotare, însă ar vrea să revină în România.

Interpretul și-a propus să cânte pentru românii din diaspora.

„Sper să plecăm, dar nu știu cu exactitate. De plecat o să plecăm. Eu o să plec o perioadă și o să mă întorc. Dacă voiam să rămân în altă țară, puteam face asta de mult timp pentru că am fost de foarte multe ori plecat în Canada, și în Statele Unite ale Americii. M-am gândit să mă întorc pentru că eu îmi iubesc țara și oamenii. Dar dacă o să mă duc acolo, sunt restaurante românești și sper o perioadă să cânt pentru diaspora”, a mai mărturisit acesta, potrivit sursei citate.

De altfel, Aurel Pădureanu „și-a deschis sufletul” în fața publicului și a dezvăluit că este foarte deranjat de mesajele răutăcioase pe care le primește în mediul online.

„Eu sunt un om care pune multe suflet în ceea ce face. Dar mă deranjează că uneori oamenii trimit niște mesaje foarte urâte la adresa mea, dar nu mă supăr, eu le doresc tot binele din lume.”, a mai adăugat el.

