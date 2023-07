Aurel Pădureanu nu și-a revenit nici acum după moartea Corneliei Catanga. Ce vrea să facă la mormântul regretatei artiste

Interpretul merge periodic la cimitirul în care este înmormântată regina muzicii lăutărești, cu toate că, de fiecare dată, pleacă foarte trist de acolo. Iată ce mare regret are Aurel Pădureanu în legătură cu înmormânarea soției sale!

„(...) Am fost și la mormânt la Cornelia aseară. Era pustiu în cimitir. Nu era nimeni. La ora 19 era un singur om în cimitir. Părăsire totală. Am mers cu flori. Eu a doua zi nu mai sunt bun de nimic, când mă gândesc că e acolo Cornelia. Nu știe nimeni ce este în sufletul meu. Numai prin situația mea să nu treci!”, a declarat Aurel Pădureanu, în exclusivitate, pentru Viva .

