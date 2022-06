Cine o amenință pe Claudia Pătrășcanu și de ce. Artista a precizat că nu se teme de nimic

Artista, care este încă în procesul de divorț cu fostul soț, Gabi Bădălău, cu care încă se luptă pentru custodia celor doi băieți, recent a angajat detectivi care au adus probe contra fostului soț.

Potrivit Libertatea, Claudia Pătrășcanu precizează că nu se teme de cei care o amenință însă nu a dat nume concret. Artista a lăsat de înțeles, însă, că amenințările vin din partea unor oameni cu influență.

Claudia Pătrășcanu, mesaj pentru cei care cred că dețin puterea: "Nu mi este frică nici de amenințări cu bătaia, nici de presiunile mesajelor date. Unii sunt și vor rămâne cu bani – eu sunt și voi rămâne cu Dumnezeu"

Artista a precizat că puterea ei stă în credința în Dumnezeu și că nu se teme de vorbele și de răutățile aruncate de către cei din jurul ei și faptul că tace și iartă nu înseamnă că nu vede și că nu înțelege cum stau lucrurile, de fapt.

Niciodată un om curat cu inima nu poate face rău. Un om curat sufleteste poate doar să se apere de cei răi, să se roage și să aștepte. Deci, când vedeți oameni răi, aceia nu au treabă cu Dumnezeu, a precizat Claudia Pătrășcanu, potrivit sursei menționată.

Există două lucruri care te fac diferit: să rămâi demn, când nu ai nimic și să fii OM când ai totul. Într-o lume plină de falsități, de răutăți, de oameni sau de «șmecheri» care pun presiune pe tine, care se cred mai presus decât cel de SUS, care consideră că banul este puterea supremă, care aplică șantajul și minciuna pentru a încerca să te pună la pământ, ai nevoie doar de demnitate, tărie, înțelepciune, răbdare și rugăciune pentru acești rătăciți, a continuat ea.

Acțiunile și faptele spun totul de la o zi la alta. Cine are ochi să vadă, cine are urechi să audă! Pentru cei care confundă bunătatea cu prostia trebuie să știe că omul bun e foarteee inteligent. Tace pentru că vrea, închide ochii pentru că vrea, te ajută pentru că vrea și poate iartă, încearcă să uite, ignoră de multe ori răutățile, dar totul are o limită.

În schimb, Claudia Pătrășcanu adresează un îndemn celor care o șicanează, spunându-le să înceteze cu răutățile pentru că, la final, toată lumea plătește într-un fel sau altul.

Câtă bunătate să le acorzi perverșilor? Câtă bunătate să acorzi pentru toți mincinoșii sau mincinoasele care vorbesc și șantajează sau amenință lumea? Ajunge!

Când ajungi să râzi de cineva care e mai bun decât tine (voi) și ești în stare să calci pe cadavre pentru a face doar rău si n-ai limită și stop, ce crezi că se va întâmpla? Ce viață crezi că poți să ai?, a mai scris Claudia Pătrășcanu pe Instagram.

Nu am fost niciodată singură și fără apărare… asta pentru unii care cred că dacă dețin puterea, pot stăpâni și pământul. Nu mi este frică nici de amenințări cu bătaia, nici de presiunile mesajelor date. Mi-e frică doar de Dumnezeu! Unii sunt și vor rămâne cu bani – eu sunt și voi rămâne cu Dumnezeu, a încheiat Claudia Pătrășcanu, potrivit aceleiași surse.



