Ce studii avea Silviu Prigoană și ce a muncit înainte de a intra în afaceri. Și-a luat diploma de Bacalaureat la 27 de ani

Silviu Prigoană s-a născut în 1963 și a urmat cursurile Liceului Industrial „Petru Maior" din Gherla, județul Cluj. Înainte de Revoluție, regretatul om de afaceri a lucrat ca mecanic.

Silviu Prigoană a luat Bacalaureatul la 27 de ani și la 37 de ani a făcut Dreptul, potrivit cotidianul.ro.

„Dacă aş putea să o iau de la capăt, nu aş da examenul de bacalaureat mai devreme de 27 de ani. În același sistem și în același context, eu mi-am dorit să fiu independent față de familia mea. Noi eram patru frați acasă și m-am dus la o școală profesională și mi-am făcut liceul la seral. Tocmai ca să fiu independent, să am banii mei. Eu provin dintr-o familie modestă. În aceleași condiții, din nou m-aș duce la o școală profesională și mi-aș face un liceu la seral. Pentru că am imaginea colegilor mei care și-au terminat facultățile cu repartițiile. Pe vremea aia erau unii care au primit tot felul de repartiții aiurea. Și ei șase ani la medicină, noi șase ani bani de diverse. Și când ești tânăr, ai nevoie și de bani. Și la 2.000-2.400 de lei cât câștigam noi atunci, copii fiind, era ceva, era o șmecherie. (…) Eu la 27 de ani mi-am luat diploma de bacalaureat, pe urmă am făcut și eu dreptul după zece ani și după 20 de ani mi-am luat și licența”, spunea Silviu Prigoană.

Ce a muncit Silviu Prigoană înainte de Revoluție

În 1982-1983 Silviu Prigoană a fost mecanic la mașini-unelte la Combinatul de Utilaj Greu Cluj-Napoca, apoi a lucrat ca muncitor necalificat la Combinatul de Industrializare a Lemnului, în 1985. Ulterior, a fost mecanic de mașini și utilaje la Întreprinderea de Bere și Spirt Cluj. După Revoluție, Prigoană a intrat în lumea afacerilor, înființănd S.C. ROSAL GRUP S.R.L, companie cu activități în domeniul serviciilor de salubrizare.

În 2011, Silviu Prigoană a devenit licențiat în științe juridice la Facultatea de Drept din cadrul Universității Banatului din Timișoara.

Silviu Prigoană a început să investească în media începând cu anul 2001, când a înființat Realitatea TV. În 2003 Silviu Prigoană a lansat TV Sport, urmat de Etno TV și Taraf TV. De asemenea, a deținut 10% din acțiuni din Digital Cable Systems (DCS). Prigoană deținea și licențe pentru canalele Meteo TV și Manele TV. Mai deținea și Sigma TV și acțiuni la Teleshop 24. De asemenea, a fost coproprietar și la Taifasuri FM, Manele FM, Jazz FM. Până în anul 2006 a deținut și revista Fanatik.

Omul de afaceri Silviu Prigoană a murit într-un restaurant din Bran, iar medicii au stabilit că a făcut infarct şi nu a putut fi resuscitat.

„În această după amiază, un bărbat în vârstă de 60 de ani a suferit un stop cardio-respirator într-un restaurant din localitatea Şimon. Un echipaj SMURD de la punctul de lucru Moieciu s-a deplasat imediat la faţa locului şi a început aplicarea manevrelor de resuscitare. Ulterior, a ajuns la fata locului şi o ambulanţă SAJ cu medic, însă, din nefericire, în ciuda tututor eforturilor depuse, bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare şi a fost declarat decesul acestuia de către medicul de pe ambulanţă”, a transmis ISU Braşov marți, pe 12 noiembrie 2024.

Silviu Prigoană a fost acţionar principal al Rosal şi fondator al mai multor postri de televiziune. De asemenea, a fost şi deputat PDL în legslatura 2008 - 2012. Silviu Prigoană a fost căsătorit cu patru femei în cei 60 de ani de viață. Afaceristul are patru copii cu primele două soții.