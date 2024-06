Claudia Pătrășcanu a fost la un pas să rămână fără auz. Ce i s-a întâmplat fostei soții a lui Gabi Bădălău

Claudia Pătrășcanu a fost la un pas să rămână fără auz, după o călătorie cu avion. Fosta soție a lui Gabi Bădălău a povestit întreaga pățanie la emisiunea Vacanță de Vedetă.

Claudia Pătrășcanu a trecut prin clipe de panică în timpul unui zbor spre Antalya, Turcia. În urmă cu aproximativ un an, fosta soție a lui Gabi Bădălău și-a luat cei doi băieți pentru a merge într-o vacanță relaxantă, fără să se gândească ca va întâmpina probleme pe drum.

Pentru această călătorie, artista a decis să le facă asigurare medicală doar micuților. Odată ajunsă în avion, vedeta s-a confruntat cu o situație la car nu se aștepta. Aceasta a suferit o perforație de timpan din cauza presiuni, care s-a transformat într-o infecție la ureche.

Citește și: Claudia Pătrășcanu, dată în judecată din nou de soacra ei. Reacția dură pe care a avut-o cântăreața când a aflat

Fosta soție a lui Gabi Bădălău a mărturisit că nu avea o stare tocmai bună. Cântăreața a simțit dinainte să plece în vacanță un disconfort la urechea respectivă. Iată ce a urmat atunci când a coborât din avion.

Articolul continuă după reclamă

Cât bani a scos din buzunar Claudia Pătrășcanu pentru îngrijirile medicale care i-au fost acordate la cazare

La aterizare, Claudia Pătrășcanu a sesizat că îi sângerează urechea foarte tare. Aceasta nu a mai stat pe gânduri și a apelat la ajutorul specialiștilor de la cabinetul medical al hotelului. Artista a reușit să își revină după un tratament cu antibiotic, însă a fost la un pas să își piardă auzul.

Îngrijirile medicale care i-au fost oferite în Antalya, Turcia, nu a fost deloc ieftine. Soția lui Gabi Bădălău a scos din buzunar o sumă uriașă de bani pentru a se pune pe picioare.

Citește și: Claudia Pătrășcanu s-a rușinat după ce a apărut așa pe internet. Ce gafă vestimentară a făcut fosta parteneră a lui Gabi Bădălău

„În Antalya, anul trecut, am plecat fără asigurare medicală. Nu știu ce a fost în mintea mea. Copiilor le-am făcut și mie nu. Mi s-a spart timpanul de la presiunea din avion. Nu știu ce s-a întâmplat, de acasă am simțit că mă jena urechea, nu mă simțeam foarte bine. În avion am simțit că nu mai aud. Am fost așa la un pas să rămân fără auz. Am ajuns în Antalia, a început să îmi sângereze foarte tare urechea. Am făcut o infecție foarte urâtă. Am ajuns în recepție. În fiecare hotel există un cabinet medical de prim-ajutor. M-a văzut un medic de acolo (...) Norocul meu a fost că am fost împreună cu nașii și i-am lăsat pe copii cu ei”, a mărturisit Claudia Pătrășcanu la Vacanță de Vedetă de la Antena Stars.

„Mi-a spus (n.r. medicul) că nu mai a aveam voie atunci să călătoresc, să mă întorc cu avionul. Am zis „Ce fac, nu pot să mă întorc eu cu mașina și copii fără mine nu au cum să plece”. M-au internat, am stat o noapte numai pe antibiotic. Îmi făceau din trei ore în trei ore antibiotic. Nu m-am simțit bine deloc, am făcut febră mare și am reușit cu ajutorul medicilor de acolo să mă pun pe picioare și să zbor înapoi în România. Un tratament foarte bun (...) Când am văzut factura... (...) Aproape 2.800 de euro pentru o noapte”, a mai adăugat artista.