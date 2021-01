Au ieșit la iveală detalii picante despre divorțul lui Gabi Bădălău. Ce sumă enormă a cerut, de fapt, Claudia Pătrășcanu

Vezi detaliile dezvăluite despre divorțul lui Gabi Bădălău în video-ul de sus

”Avem și acordul lui Gabi Bădălău de a le face public,” a început Capatos, din varianta unu de înțelegere. ”Un apartament de 4 camere în zona nord Sisești, contract vânzare-cumpărare pe numele copiilor, cu Bădălău Claudia cu drepturi de uzufruct viager până la sfârșitul vieții. Doi, o mașină pe numele Bădălău Claudia. Presupun că nu-i lua vreo Dacie Logan.”

”Varianta 2. Obligația de a construi pe terenul de la Corbeanca,” a continuat prezentatorul. ”Într-un termen de 6 luni de zile de la momentul înțelegerii autentificate la notar, cu condiția ca în cazul în care nu se respectă înțelegerea, să plătească daune de 100.000 de euro.”

”Pentru Nicolas, grădiniță privată 9.000 de euro pe an ori 3 ani, 750 de euro pe lună, școală Cambridge 15.000 de euro pe an ori 15 ani, 1250 de euro pe lună, activități extrașcolare, sportive, 500 de euro, asigurare de sănătate internațională, 1200 de euro pe an plus 100 de euro pe lună, cheltuieli farmacie, 300 de euro pe lună, cheltuieli mâncare, 300 de euro pe lună, cheltuieli mâncare, încălțări, 500 de euro pe lună, cheltuieli bonă întreținere, 450 de euro pe lună.”