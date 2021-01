Gabi Bădălău, detalii picante despre divorțul de Claudia Pătrăşcanu. Cum a reacționat femeia când a aflat de Bianca Drăgușanu

Bărbatul a discutat acest subiect la XNS, de la Antena Stars, unde a spus că mama copiilor săi a refuzat să îi lase pe cei mici să petreacă timp cu el, deși a câștigat acest drept în instanță.

Citește și: Bianca Drăgușanu a vrut să se pozeze într-o poziție senzuală, dar un detaliu i-a uluit pe fani. Ce au observat la talia vedetei

”Prima oară a inventat că-s copiii bolnavi, copiii neavând nimic. Nu a avut chef să mi-i dea, nici măcar nu m-a lăsat să-i văd. A doua oară mi-a invocat că am încurcat weekend-urile și, la fel, nu mi i-a dat. A treia oară s-a întâmplat astăzi, când a spus că nu vor copiii să vină, lucru care s-a întâmplat și la mine. Am fost și la Protecția Copilului, am sunat și la Poliție că așa m-au învățat domnii avocați. Din păcate, nu am reușit să fac nimic. O să-i fac o plângere penală pentru nerespectarea unei hotărâri judecătorești. Singura ei armă sunt copiii și mă șantajează cu lucrul ăsta.”, a afirmat Gabi Bădălău la XNS.

El a mai dezvăluit faptul că Pătrășcanu Claudia îi cere 15.000 de euro pe lună și un apartament plus toate cheltuielile copiilor.

”Am înțeles că vrea custodie exclusivă. Mai nou mă acuză că sunt traficant, că consum droguri. Presupun că este tot un tertip de a câștiga custodia exclusivă. S-a dus în instanță (...), chiar luni am programare la IML să-mi fac acest test.”, a declarat el.