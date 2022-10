S-a pronunțat divorțul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău. Primele declarații ale celor doi

Procesul de divorț dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău a fost unul complex și s-a întins pe o perioadă de mai mulți ani, în ciuda eforturilor celor doi foști parteneri de a se separa cât mai rapid.

Aceștia și-au adus acuzații reciproce și au avut de soluționat mai multe probleme în instanță, printre care și custodia celor doi băieței pe care îi au împreună.

S-a pronunțat divorțul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău. Ce a stabilit instanța

După întreg procesul anevoios, iată însă că Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu sunt acum doi oameni „liberi” și din punct de vedere legal. Divorțul a fost pronunțat, iar ambii au făcut declarații în ziua deciziei.

Deși s-au despărțit de ani buni, artista și afaceristul figurau în continuare drep soț și soție în acte, din cauza amânării deciziei instanței cu privire la divorț. Această situație nu a fost pe placul niciunuia dintre foștii parteneri, care au explicat, de-a lungul timpului, că nu își doresc nimic altceva decât pronunțarea deciziei.

Iată că ziua cea mare a sosit, iar divorțul a fost într-un final pronunțat. După mai mulți ani de scandaluri și întâlniri prin tribunale, cei doi s-au despărțit în mod oficial. Claudia a revenit la numele „Pătrășcanu” și în acte, iar cei doi foști soți urmează să se întâlnească din nou, pe data de 3 noiembrie, în vederea stabilirii domiciliului copiilor.

Claudia Pătrășcanu, despre divorțul dintre ea și Gabi Bădălău

Ambii au făcut declarații și la intrarea în sala de judecată, dar și la ieșire, când decizia a fost pronunțată. Se pare că cei doi au ajuns într-un final la o înțelegere, astfel că au putut să divorțeze legal.

„Mă simt obosită, atât. În schimb, sunt ok. M-am rugat foarte mult. M-am plictisit să vin să fac drumurile acestea, să vin și să stau aici până la 10 noaptea. Divorțul nu s-a terminat pentru că nu a vrut Gabi Bădălău la termenul anterior, poate vrea astăzi”, a declarat Claudia Pătrășcanu, potrivit Spynews.

Gabi Bădălău, primele declarații după pronunțarea divorțului

De cealaltă parte, Gabi Bădălău a mărturisit că s-a hotărât ca grija copiilor să fie comună. Afaceristul a ținut să precizeze însă că artista i-ar fi adus din nou mai multe acuzații, cu probe și întregistrări, iar din acest motiv este nevoie să se mai întâlnească o dată la proces.

„În sfârșit, după trei ani de zile, am reușit și am divorțat de comun acord, urmând a fi în pronunțare și a se redacta hotărârea judecătorească. Am hotărât ca grija pentru copii să fie comună și Claudia să revină la numele anterior.

De trei ani de zile mă chinui ca să divorțăm și să închidem și lucrurile astea. Eu împreună cu doamna avocat am vrut să terminăm tot astăzi. Din păcate, Claudia iar a depus probe, înregistrări, că fumez narghilea cu copiii și că nu sunt tată bun, că copilul are abces(..)

Că eu nu plătesc școlile copiilor (n.r asta a spus Claudia Pătrășcanu), probabil că ea nu știe că eu sunt cel care achită integral studiile. Ideea e că la următorul termen, care o să fie pe 3 noiembrie, probabil terminăm și celelalte aspecte din cadrul divorțului, respectiv domiciliul copiilor, relațiile cu părinții, program de vizitare șamd. Să sperăm că totul e ok și nu se mai face apel”, a mărturisit Gabi Bădălău, pentru Xtra Night Show.

