Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău și-au adus acuzații grave. Cântăreața își acuză fostul soț că-i sechestrează copiii

Claudia Pătrășcanu a dezvăluit faptul că familia Bădălău i-ar fi sechestrat copiii și nu i-ar lăsa să vorbească cu mama lor.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău, „la cuțite”. Ce a transmis cântăreața

Iată ce a scris:

Citește și: Ce îi împiedică pe Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu să divorțeze. Cei doi sunt blocați, de trei ani, prin tribunale

''Astăzi, familia Badalau a decis ca trebuie sa-mi aud copiii doar in prezenta lor, le a fost tras telefonul din mâna, au punctat ca nu ii interesează de nimeni și nimic, și atunci cât ei vor și doar in prezenta lor, imi voi auzi copiii. Copiilor mei li s-au restricționat orice legatura atât cu mine cât și cu bunica maternă la ordinul strict și cu pumnul in masa al acestei familii.

Tot astăzi, doi copii minori au asistat la zeci de agresiuni verbale, emoționale și un act al alienării parentale, unde atât tatăl cât și bunica paternă m-au jignit intr-un mod stradal atât pe mine cât și pe mama mea și-mi aduc zeci de insulte de fata cu copiii noștri. Doi copii cărora nu li se oferă intimitate de a vorbi cu mama lor, cărora le este dor de mine și mie de ei, cărora le este teama cand tatal tipă și nu fac exact cum el dictează, doi copii care nu au nicio vina pentru răzbunările, fricile și acțiunile acestei familii.

O bunica care ma face ”z*****ă” și ma da “dr...”de fata cu nepoții,o bunica care îmi traumatizează copiii emoțional și le vorbește urat despre mine,un tata care nu mai are limite și nu mai tine cont de nimic. Dacă ei cred ca am ajuns la capătul puterilor,se înșală amarnic. Am doi copii sensibili și buni,ii cresc cu credința și iubire încât nicio vorba urâta despre mine și nicio ieșire de acest gen din partea lor,nu ne poate desparti sufleteste și ii voi aștepta acasa cu toată dragostea mea.'', a scris Claudia Pătrășcanu pe rețelele de socializare.

Citește și: Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău, din nou „la cuțite”. Cântăreața și fostul soț se judecă pentru custodia copiilor

Iată ce a mai scris vedeta:

''Doi copii care trăiesc in teroare emoționala. Nu stiu ce se întâmpla cu legile in țara noastră,caci in alta țara,nimeni n ar fi permis așa ceva,dar sunt mereu cu speranta ca nu toată lumea e corupta și cumpărată.

Copiii mei vorbesc doar ce li se spune și nu au dreptul la liberă gândire și alegere. Copilul mic este pus sa mi arate degetul obscen,sa mi spună “valea” ,li se transmite sa mi spună ca sunt urâta,sunt cea mai rea mamă,sa nu mai vina la mine și sa rămână la ei.

Este peste orice limita și lipsa de inima sa te joci cu sufletul unor copii atât de buni. Bunica maternă nu poate sa și audă nepoții,nici sa se joace cu ei și nici sa le spună ca ii iubește,deși m a ajutat in creșterea lor de la 0 luni...... dacă se întâmpla astfel de lucruri,tatăl o injura așa cum doar el a fost educat. Îmi injura fratele,familia,copiii îmi sunt făcuți perverși și mincinoși de către aceasta familie care nu se gândesc la sufletul copiilor. Dacă eu vreau sa vorbesc in intimitate cu copiii ,tocmai ptr a evita discuțiile dintre noi,primesc înjurături de fata cu copiii mei de la întreaga familie. Sunt 3 in care aștept sa se ia o hotărâre și ca instanța sa ia in considerare ce se întâmpla in cazul meu,cu doi copii minori care sunt alienati de întreaga familie și împotriviți”, a scris Claudia Pătrășcanu pe rețelele de socializare.

My Strange Hero ▶ Dă PLAY și vezi primele două episoade din serialul coreean în AntenaPLAY