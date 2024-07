Claudia Pavel, cunoscută drept Cream, are un nou iubit. Cine e bărbatul care a cucerit-o în America

Claudia Pavel, frumoasa artistă care făcea furori la începutul anilor 2000 sub numele de Cream, iubește din nou. Bruneta are un iubit în America.

Cream, în vârstă de 39 ani acum, s-a mutat de mai mulți ani în America, acolo unde și-a creat o nouă viață, alături de fiul ei, Noah și sora ei, Paula.

Claudia Pavel iubește din nou

Vedeta a renunțat să-și mai trăiască viața în lumina reflectoarelor și acum trăiește o viață împlinită departe de România și de ochii curioșilor. Cântăreața s-a stabilit în Miami și e împlinită acum că îl vede pe fiul ei fericit.

Citește și: În ce relații a rămas Claudia Pavel cu tatăl fiului ei. Decizia importantă pe care bărbatul a luat-o pentru Noah

Articolul continuă după reclamă

Noah, în vârstă de 11 ani, este încântat că tatăl lui, Jeremy Lewis, s-a mutat aproape de el și cei doi se pot vizita mai des. Dacă toată lumea a crezut că frumoasa artistă s-a împăcat cu fostul soț de dragul fiului lor, Claudia a ținut să clarifice lucrurile.

Claudia Pavel și-a creat în America un nou stil de viață și în prezent se dezvoltă atât din punct de vedere personal, cât și profesional.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Ne-am găsit locul acolo, așa a fost să fie. Eu lucrez acolo pentru no. 1 dance radio din Miami, Revolution 93.5, fac podcastul pentru ei, i-am reprezentat la Ultra și EDM Awards, intervievez cei mai mari artiști ai lumii, (Kaskade, Deadmau5, Armin van Buuren, Martin Garrix, Poo Bear, Alison Wonderland, Frank Walker etc, artiști super cunoscuți, fac muzică nouă. Ne bucurăm că în Miami este și tatăl lui Noah acum. Suntem foarte fericiți! Acolo stăm de un an și jumătate!", a povestit Cream într-un intreviu pentru Click! în primăvara acestui an.

Citește și: Claudia Pavel, senzuală într-un costum de baie roz aprins. Cântăreața i-a încântat pe fani cu silueta trasă prin inel

Cântăreața a mai povestit că acum iubește din nou, fiind într-o relație serioasă cu un român milionar stabilit în America. Chiar dacă Cream nu a dorit să îi facă publică identitatea și a menționat doar că inițialele sale sunt V.C., ea a povestit că l-a cunoscut la o petrecere de Revelion în urmă cu un an și că de atunci cei doi au format o conexiune.

Se pare că noul ei iubit își arată dragostea față de Claudia și prin intermediul cadourilor. El i-ar cumpărat casa în care artista locuiește acum cu fiul ei Noah.

De când s-a mutat în Miami, Cream a decis să își lanseze și propria linie de produse pentru îngrijirea părului. Produsele pe care ea le promovează în postările ei de pe contul de Instagram sunt foarte apreciate în America, în comunitatea artistei.

Cream și-a clădit în America viața la care visa. Are propria ei afacere, un copil sănătos și se bucură de noua poveste de dragoste pe care o trăiește.

Citește și: Nu te supăra, frate! 3 februarie 2023. Claudia Pavel, ținta glumelor deocheate: „Ne bucurăm și noi ochii aici în platou!”