Cleopatra Stratan a avut curajul să se filmeze fără pic de make-up pe ten. Cum arată cântăreața fără niciun fel de ajutor cosmetic

Cleopatra Stratan și-a arătat tenul fără machiaj pe rețelele de socializare, în timp ce e prezenta prietenilor virtuali cum arată fără make-up. Iată că aspectul natural o prinde foarte bine și imaginile vorbesc de la sine.

Cleopatra Stratan, soția lui Edward Sanda, a apărut pe Instagram fără strop de machiaj pe ten și le-a demonstrat tuturor cât de bine arată fără artificii cosmetice. Artista nu are nevoie deloc de cosmetice pentru că arată foarte bine, insă, desigur, ca orice altă vedetă care se prezintă la evenimente mondene, un pic de retuș nu strică niciodată.

Dar iată că tânăra vedetă a avut curajul să se pozeze fără make-up pe ten și fanii au putut-o vede în cea mai naturală ipostază posibilă.

Artista Cleopatra Stratan este foarte apreciată la noi în țară, iar milioanele de vizualizări de pe YouTube își spun cuvântul. Iar această faimă pe care ea a cunoscut-o i-a adus și multe contracte de imagine, dar și propuneri de evenimente. Însă pentru a o putea asculta live pe Cleopatra Stratan, organizatorii evenimentelor trebuie să scoată din buzunare sume incredibil de mari.

Iată că tânăra artistă are o carieră prosperă în domeniul artelor și se bucură de mult succes în țară. Pentru un singur concert de durata de 35 de minute, Cleopatra Stratan încasează suma de 5.000 de euro.

”Cleopatra Stratan câștigă între 4.500 și 5.000 de euro, la un concert de 35 de minute, mult mai mult decât tatăl ei, Pavel Stratan, care are un tarif de 2.500 de euro, pentru un recital. Iar soțul ei, Edward Sanda, ia aproximativ 1.500 de euro, pentru un spectacol de 45 de minunte. Cleopatra este foarte iubită, a revenit pe scenă, acum 2-3 ani, cu piese de dragoste, care au prins la public, în plus, o țară întreagă îi știe piesa ”Ghiță”, pe care continuă să o interpreteze pe scenă”, a declarat un vestit organizator de spectacole, pentru Playtech.ro.

Dar asta nu ar fi tot. Vedeta are încasări frumoase și din contractele de imagine pe care le deține în colaborare cu diverse case de design vestimentar. ”În această perioadă, ne-am soluționat într-un fel activitatea prin online și colaborări cu brand-uri de peste tot. Am promovat mai multe produse, de la make-up și haine până la produse alimentare”, spunea Cleopatra Stratn pentru sursa citată anterior.

