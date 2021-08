Cleopatra Stratan nu și-a schimbat numele după căsătoria cu Edward Sanda

Cleopatra Stratan obișnuiește să răspundă la întrebările fanilor de pe Instagram. Una dintre curiozitățile internauților a fost de ce nu și-a schimbat numele pe rețeaua de socializare. ”Pentru că nu mi-am schimbat numele”, a fost răspunsul artistei.

Bineînțeles, acesta a generat și mai multă curiozitate. De emoții, unul dintre utilizatorii platformei a întrebat-o de ce o cheamă, în continuare, Cleopatra.

Însă au fost mulți care au considerat că este o decizie în regulă. ”Cred că va trebui să treacă sute de ani ca cineva să înțeleagă că este ok să îți păstrezi numele de familie. Credeți-mă că fericirea în familie nu depinde de asta”, a fost mesajul unei tinere pe care Cleo l-a repostat.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au avut o nuntă atipică

Cleopatra Stratan și Edward Sanda și-au spus ”DA” în fața ofițerului de stare civilă. Fiica lui Pavel Stratan și-a dorit ca Edward să fie primul și ultimul bărbat din viața ei, așa că și-au transformat povestea de iubire în mariaj. Alături de ei au fost părinții, care au impresionat.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda și-au dorit o nuntă intimă, așa că au invitat persoane dragi și câțiva prieteni. Tânăra a purtat o rochie simplă, din mătase și cu dantelă în zona bustului, care i-a pus în evidență inocența și frumusețea.

Edward a optat pentru un costum negru, cu cămașă albă și papion închis la culoare.

Cum s-au cunoscut Cleopatra Stratan și Edward Sanda

În urmă cu doi ani, Cleopatra și Edward s-au întâlnit întâmplător în același studio, fiecare înregistrând câte o piesă, ca mai apoi, în câteva luni, să iasă prima colaborare împreună, colaborare care a venit și la îndemnul lui Pavel Stratan.

”Noi ne-am cunoscut la Caracal. Eu aveam 11 ani și el avea 16 când ne-am întâlnit. Am cântat împreună la un concert. De fapt, eu am avut un concert la Caracal, pe 1 iunie 2014, am și acum afișul, și el a cântat în deschiderea mea.

M-am îndrăgostit de el după 4 ani, pentru că după concert nu ne-am mai întâlnit, ne-am reîntâlnit acum 2 ani.

Nu m-am gândit niciodată că bărbatul vieții mele și omul cu care vreau să trăiesc până la sfârșitul vieții, este omul pe care l-am întâlnit întâmplător când eram un copil și cu care am împărțit aceeași scenă”, a povestit Cleopatra.

