Edward Sanda, imaginea emoționantă pe care a publicat-o după ce s-a căsătorit cu Cleopatra Stratan: „Și băieții plâng câteodată”

Edward Sanda a publicat o imagine pe rețelele de socializare, după nunta cu Cleopatra Stratan. Alături de imaginea de la marele eveniment, cântărețul a atașat și o descriere emoționantă. Acestuia i s-au umplut ochii de lacrimi în momentul în care a realizat faptul că femeia pe care o iubește cel mai tare i-a devenit soție.

Edward Sanda, imaginea emoționantă pe care a publicat-o după nunta cu Cleopatra Stratan

Edward Sanda și Cleopatra Stratan s-au căsătorit și au petrecut alături de cele mai importnate persoane din viețile lor cele mai frumoase momente. La nunta celor doi nu au lipsit rudele și nici Randi, artistul care l-a călăuzit pe Edward Sanda pe drumul spre succes.

De curând, Cleopatra Stratan s-a cununat religios cu Edward Sanda, într-o Biserică din Chișinău. Cununia religioasă a venit după cununia civilă și petrecerea cu fast care au avut loc săptămâna trecută, pe data de 14 august.

Edward Sanda a făcut publică o imagine cu el imediat când și-a dat seama că iubta sa i-a devenit soție, lucru care l-a emoționat complet și lacrimile i-au umplut ochii.

„Și băieții plâng câteodată ... 14.08.2021 , cele mai mari emoooțiii!”, au fost cuvintele pe care artistul a ținut să le scrie în dreptul imaginii de pe Instagram.

Fanii au ținut să-i scrie câteva cuvinte emoționante, care cu siguranță că l-au făcut foarte feiricit pe Edward. „Ce moment frumos”, „Felciitări”, „Casă de piatră, să fiți feriți și să vă iubiți mult”, au fost câteva dintre mesajele pe care artistul le-a primit de la fani.

Peste 12 mii de persoane i-au apreciat fotografia, semn că artistul este iubit de publicul din România.

La începutul verii, Edward Sanda și Cleopatra Stratan au aruncat „bomba” la un post de televiziune, unde au declarat că sunt pregătiți să facă nunta chiar în această vară, după ce se mutaseră deja împreună, în București.

Cum s-au cunoscut Cleopatra Stratan și Edward Sanda

În urmă cu doi ani, Cleopatra și Edward s-au întâlnit întâmplător în același studio, fiecare înregistrând câte o piesă, ca mai apoi, în câteva luni, să iasă prima colaborare împreună, colaborare care a venit și la îndemnul lui Pavel Stratan.

”Noi ne-am cunoscut la Caracal. Eu aveam 11 ani și el avea 16 când ne-am întâlnit. Am cântat împreună la un concert. De fapt, eu am avut un concert la Caracal, pe 1 iunie 2014, am și acum afișul, și el a cântat în deschiderea mea.

M-am îndrăgostit de el după 4 ani, pentru că după concert nu ne-am mai întâlnit, ne-am reîntâlnit acum 2 ani. Nu m-am gândit niciodată că bărbatul vieții mele și omul cu care vreau să trăiesc până la sfârșitul vieții, este omul pe care l-am întâlnit întâmplător când eram un copil și cu care am împărțit aceeași scenă”, a povestit Cleopatra.

