Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au cununat religios la Chișinău. Cum au arătat mirii și părinții acestora la eveniment

Cleopatra Stratan a străluit prin simplitatea ținutei pe care a purtat-o în biserica din Chișinău: o rochie albă, cu o lungime care îi venea până deasupra gleznelor și o pereche de balerini. Ținuta a fost completată de zâmbetul care emana fericire și împlinire. De asemenea, și Edward Sanda a avut o ținută lejeră: tricou și sacou.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au publicat imagini de la cununia religioasă din Chișinău.

Cum au arătat Cleopatra Stratan și Edward Sanda, în ziua cununiei religioase de la Chișinău

„Astăzi ne-am cununat in fața lui Dumnezeu la Chișinău! Mulțumim Doamne pentru tot ce trăim!”, a scris Edward Sanda în dreptul imaginilor de la cununie.

Printre imaginile publicate de proaspătul mire s-a numărat și o fotografie în care apar și părinții cleor doi.

Și Cleo a publicat o imagine din Biserică, în care apare alături de soțul ei:

„Să ne binecuvânteze Dumnezeu și să ne călăuzească dragostea și lumina în calea vieții!”, a scris Cleopatra Stratan pe rețelele sociale.

Cununia religioasă vine după cununia civilă și petrecerea cu fast care au avut loc săptămâna trecută, pe 14 august.

”Tot ce pot să spun este că am avut o nuntă minunată, emoționantă și foarte relaxantă, exact așa cum ne-am dorit. Vrem să mulțumim în mod special oamenilor care au fost alături de noi, părinților, prietenilor și tuturor oamenilor dragi nouă. Ne-am simțit minunat cu voi. Love you all”, a transmis Cleopatra Stratan, după petrecerea care a atras atenția fanilor.

Cei doi poartă verighetele din ziua cununiei, în interiorul acestora fiind inscripții cu numele persoanei iubite.

Cum s-au cunoscut Cleopatra Stratan și Edward Sanda

În urmă cu doi ani, Cleopatra și Edward s-au întâlnit întâmplător în același studio, fiecare înregistrând câte o piesă, ca mai apoi, în câteva luni, să iasă prima colaborare împreună, colaborare care a venit și la îndemnul lui Pavel Stratan.

”Noi ne-am cunoscut la Caracal. Eu aveam 11 ani și el avea 16 când ne-am întâlnit. Am cântat împreună la un concert. De fapt, eu am avut un concert la Caracal, pe 1 iunie 2014, am și acum afișul, și el a cântat în deschiderea mea.

M-am îndrăgostit de el după 4 ani, pentru că după concert nu ne-am mai întâlnit, ne-am reîntâlnit acum 2 ani. Nu m-am gândit niciodată că bărbatul vieții mele și omul cu care vreau să trăiesc până la sfârșitul vieții, este omul pe care l-am întâlnit întâmplător când eram un copil și cu care am împărțit aceeași scenă”, a povestit Cleopatra.

