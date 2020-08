Cleopatra Stratan, ținută în continuare sub supraveghere de tatăl ei. Cântăreața va deveni majoră în octombrie

În urmă cu doi ani, Cleopatra și Edward s-au întâlnit întâmplător în același studio, fiecare înregistrând câte o piesă, ca mai apoi, în câteva luni, să iasă prima colaborare împreună, colaborare care a venit și la îndemnul lui Pavel Stratan.

”Noi ne-am cunoscut la Caracal. Eu aveam 11 ani și el avea 16 când ne-am întâlnit. Am cântat împreună la un concert. De fapt, eu am avut un concert la Caracal, pe 1 iunie 2014, am și acum afișul, și el a cântat în deschiderea mea. M-am îndrăgostit de el după 4 ani, pentru că după concert nu ne-am mai întâlnit, ne-am reîntâlnit acum 2 ani. Nu m-am gândit niciodată că bărbatul vieții mele și omul cu care vreau să trăiesc până la sfârșitul vieții, este omul pe care l-am întâlnit întâmplător când eram un copil și cu care am împărțit aceeași scenă”, a povestit Cleopatra.