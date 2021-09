Clint Eastwood, mai plin de viață ca niciodată la 91 ani. Ce nou proiect pregătește marele actor și cum a fost fotografiat

Chiar dacă primul film regizat de Clint Eastwood a fost lansat acum aproape jumătate de secol, intitulat “Play Misty for Me” se pare că actorul nu se dezice de la muncă. La onorabilă vârstă de 91 ani, Clint lucrează la noul său film “Cry Macho”, care se va lansa pe 17 septembrie.

O viață de actor și regizor de jumătate de secol

Primul rol pe care l-a primit a fost în 1969, când acesta a jucat în serialul western Rawhide. În 1992, Clint a câștigat premiul pentru Cel mai bun regizor, distincție oferită de Academia de Film pentru pelicula Unforgiven.

Cele mai de succes producții ale sale au fost Every Which Way but Loose (1978) și Any Which Way You Can (1980), dar și filme precum Hang 'Em High (1968), Pale Rider (1985), Where Eagles Dare (1968), Escape from Alcatraz (1979) și Heartbreak Ridge (1986), printre multe altele.

Clint Eastwood este printre cei mai longevivi actori americani care are o carieră de succes atât în actorie, cât și ca regizor. La vârsta de 91 ani, actorul este foarte relaxat și sigur pe abilitățile sale.

Noul proiect al lui Clint Eastwood, “Cry Macho”

Noul film “Cry Macho” este scris de Nick Schenk, un vechi prieten de-ai actorului, bazându-se pe romanul lui Richard Nash, cu acțiunea care s-a desfășurat în 1979.

Pelicula “Cry Macho” spune povestea lui Mike Milo, un fost competitor la rodeo, care acceptă să îl ajute pe fostul său șef să îl aducă pe fiul său din Mexic.

Având în vedere că filmul este unul de acțiune, Clint Eastwood va apărea și în câteva scene violente, arătând că e încă în formă când vine vorba de bătaie.

“Ar putea să nu arate atât de bine pe ecran cum arăta o data atunci când loveam, dar a fost distractiv să o fac”, a povestit actorul.

De asemenea, Clint Eastwood va fi văzut din nou călare, la 3 decenii după ce acesta a apărut călărind în filmul “Unforgiven”.

“Dresoarea se îngrijorase pentru mine. Îmi spunea să am grijă. Îi era teamă că așa se va termina totul pentru mine. Dar dacă tratezi calul ca pe un prieten, atunci el va avea grijă de tine”, a mai spus marele actor.

Deși este adesea tratat de colegii săi cu mai multă prudență și menajat atuncoi când vine vorba de roluri complexe, Clint a declarat că deși nu mai arată ca la 20 de ani și uneori are nevoie de somnul său de prânz, este încântat că a ajuns la această vârstă la care poate “interpreta roluri mai interesante”, potrivit L. A. Times.

Când a venit vorba despre întreaga sa carieră de actor, Clint a dezvăluit: “Nu m-am gândit niciodată la actorie ca la un sport. E mai bine să nu gândești prea mult un anumit lucru pentru că vrei să lași emoția la suprafață.

Dacă gândești prea mult, poți ajunge să nu te mai bucuri de ceea ce faci. Dacă te gândești la acel lucru în 4 feluri diferite, vei uita ce te-a adus în acel punct de la bun început”, a mai explicat celebrul actor.