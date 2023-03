Clipele dificile prin care a trecut Jeni Nicolau. Are legătură cu starea sa de sănătate: „S-a gândit să-mi atragă atenția”

Îndrăgita cântăreață a făcut câteva investigații medicale și este mai conștientă de stilul ei de viață.

Cum se simte, acum, Jeni Nicolau. Artista a acuzat amețeli puternice

Artista este una dintre cele mai îndrăgite de la noi, iar pe rețelele sociale a reușit să-i facă pe internauți să râdă în hohote datorită pamfletelor pe care le creează.

În ultima perioadă, Jeni Nicolau a fost nevoită să-și întrerupă activitățile zilnice din cauză că a suferit de amețeli puternice și de dureri de cap, scrie Spynews.

Totodată, în exclusivitate pentru Antena Stars, Jeni Nicolau a vorbit deschis despre problemele de sănătate din ultima perioadă. Mai exact, vedeta a început luna femeii cu stângul, pentru că pe 1 Martie a avut parte de ceva neașteptat.

„Să știi că a fost un început mai atipic, pentru că m-am trezit chiar pe 1 Martie cu o amețeală, am avut un vertij care m-a speriat foarte tare și am constatat că acest vertij este de la spondiloză mai veche, pe care nu am băgat-o în seamă și s-a gândit și ea, pentru că nu am mai băgat-o în seamă, să-mi atragă atenția”, a declarat Jeni Nicolau pentru Antena Stars.

Artista a făcut inclusiv investigații, dar și-a revenit în cele din urmă, trecând totuși printr-o sperietură.

„Am făcut câteva investigații, am revenit în formă mea inițială, cu mișcare, cu un tonus ridicat. E adevărat, m-am speriat puțin, dar nu am avut de ce, a fost doar un vertij care nu m-a lăsat în pace, și acum, de Mărțișor, a zis că vine el la mine.

Am luat ceva pastile pentru circulație, dar și pentru această amețeală care a ținut cam o săptămână cu totul, acum îmi e foarte bine, am revenit la formă normală, sunt bine și sunt gata să încep anul în forță.", a mai continuat Jeni Nicolau.

În trecut, cântăreața a reușit să slăbească 20 de kilograme, fără să se înfometeze.

„Am mâncat proteina: lapte, carne, brânză, ouă. În primele şapte zile, fără fructe şi legume, după şapte zile o zi proteină simplă, o zi proteină cu legume. Când am slăbit atât cât am vrut, am mâncat şi fructe, dar numai dimineaţa.

Am renunţat cu desăvârşire la ulei, pâine, paste şi dulciuri. Îmi fac eu dulciuri fără zahăr şi fără făină, cu banane coapte pasate. Bananele le folosesc aproape la orice în loc de zahăr, şi fulgii de ovăz pe care uneori îi transform în făină”, a declarat Jeni pentru Star Popular.

Puțini fani știu însă că artista ar fi fost la un pas de moarte din cauza unei diete pe bază de supă de varză combinată cu medicamente.

„Am avut multe, multe kilograme în plus, scapasem de sub control. Într-o perioada aveam peste 30 de kilograme în plus si consideram ca nu mai am pentru cine sa mai slabesc. Daca nu îmi luam un antrenator de fitness care sa ma ajute, puteam sa îmi pierd viata.

Pentru ca am luat o cura de slabire de la cineva, în primele trei zile nu am mâncat nimic, apoi am mâncat celebra supa de varza, iar urmatoarele trei zile am luat niste medicamente si am ajuns direct în spital”, a dezvăluit artista, la un moment dat.

