Colectiv: Andrei Găluț, singurul supraviețuitor din trupă, nerecunoscut de prieteni! Ce face acum

Despre incendiul de la Club Colectiv s-au spus multe, în cifre sau în povești. Rănile mai dor și astăzi și tinerii care au scăpat cu viață după tragicul eveniment încă poartă povara unor amintiri terifiante, cu miros de ars, cicatrici și sunet de haos.

Nimeni nu are să uite prea ușor ce s-a întâmplat la Club Colectiv. Un concert, un club sub steaua ghinionului și 65 de suflete care aveau să se înalțe, pentru totdeauna, către Ceruri. Printre ele se aflau și patru dintre membrii formației Goodbye to Gravity.

După incendiul de la Club Colectiv, solistul trupei Goodbye to Gravity, Andrei Găluț, a suferit arsuri pe 45% din suprafața corpului (pe mâini, față și umăr), arsuri ale căilor respiratorii și o puternică intoxicație cu fum; a fost inițial internat în stare gravă la Spitalul Elias din Capitală unde a fost traheostomizat și ventilat mecanic. Sâmbătă, 7 noiembrie 2015, a fost transferat în Olanda, unde a fost internat la secția de terapie intensivă Rode Kruis Ziekenhuis - Beverwijk Ward (Spitalul Crucii Roșii din Beverwijk).