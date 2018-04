COLECTIV. Detalii noi despre Andrei Găluț, singurul supraviețuitor din trupa Goodbye to Gravity!

Noi detalii ies la iveală despre Andrei Găluț, singurul supraviețuitor din trupa Goodbye to Gravity, ce concerta în seara izbucnirii incendiului de la Club Colectiv! Fanii au așteptat veștile cu sufletul la gură.

Despre incendiul de la Club Colectiv s-au spus multe, în cifre sau în povești. Rănile mai dor și astăzi și tinerii care au scăpat cu viață după tragicul eveniment încă poartă povara unor amintiri terifiante, cu miros de ars, cicatrici și sunet de haos.

Nimeni nu are să uite prea ușor ce s-a întâmplat la Club Colectiv. Un concert, un club sub steaua ghinionului și 64 de suflete care aveau să se înalțe, pentru totdeauna, către Ceruri. Printre ele se aflau și patru dintre membrii formației Goodbye to Gravity.

Doar solistul, Andrei Găluț, a supraviețuit.

Solistul Andrei Găluț a suferit arsuri pe 45% din suprafața corpului (pe mâini, față și umăr), arsuri ale căilor respiratorii și o puternică intoxicație cu fum; a fost inițial internat în stare gravă la Spitalul Elias din Capitală unde a fost traheostomizat și ventilat mecanic. Sâmbătă, 7 noiembrie 2015, a fost transferat în Olanda, unde a fost internat la secția de terapie intensivă Rode Kruis Ziekenhuis - Beverwijk Ward (Spitalul Crucii Roșii din Beverwijk).

Au urmat numeroase operații și terapii de recuperare. Momentan, potrivit spuselor mamei lui Andrei Găluț, singurul supraviețuitor din trupa Goodbye to Gravity, acesta se afla la o clinică din Belgia, acolo unde face terapii de recuperare și diferite interventii chirurgicale.

„În rest suntem bine și-i mulțumesc lui Dumnezeu că ne dă putere să mergem mai departe”, a declarant mama artistului Andrei Găluț, singurul supraviețuitor din trupa Goodbye to Gravity.

Așa cum era de așteptat, vestea i-a bucurat nespus pe fani, care au așteptat orice informative nouă despre artistul preferat, pe care speră să-l revadă în curând pe scenă.