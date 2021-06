Corina Bud are un copil rupt din soare. Cum arată fiul cântăreței și ce pasiuni are

Robin Bud, băiețelul de 12 ani al Corinei Bud, pare genul de copil care ar merge peste tot în lume și ar încerca toate activitățile posibile, dacă ar fi să ne uităm la pozele din plimbările lui prin țară și prin străinătate pe care le împărtășește pe Internet.

Băiețelul este pasionat de kickboxing, de tenis, se dă cu placa, se urcă în copaci să culeagă caise, pescuiește cu bunicul lui, înoată, joacă fotbal, îi place să citească și câte și mai câte. Pare că nu ar sta locului o clipă, asta reiese din fotografiile de pe Instagram, cel puțin.

Mama lui Robin obișnuiește să îi lase tot felul de mesaje pline de iubire atunci când îi comentează fotografiile. La începutul lunii iunie, Corina Bud a postat o poză foarte frumoasă cu fiul ei, când îl ținea pe Robin în brațe, la apusul soarelui, înconjurați din toate părțile de apă.

Corina Bud este "Superstar"

Corina Bud a lansat în 2020 primul single prin propria ei casă de discuri, după o pauză, single numit "Superstar". Stilul melodiei este trap/pop, un stil nou chiar și pentru cântăreața extravagantă, cunoscută pentru versatilitatea și îndrăzneala ei.

"De-a lungul carierei mele, am ales să cânt melodii pe care le iubesc, cu care publicul meu poate rezona, însă această piesă s-a născut dintr-o poveste personală, motiv pentru care am ales-o drept primul meu single după atâta timp", a declarat Corina Bud pentru Viva.

Cât despre trupul ei, Corina Bud îl iubește așa cum este, iar asta se observă și din pozele ei de pe Instagram.

"Sub nici o formă nu m-am gândit să îmi pun silicoane. Mă încântă bustul meu aşa mic cum e şi consider că e mult mai sexy aşa. Sunt ok cu sânii mei mici, de Kate Moss. Toată lumea are sâni puşi, însă eu mă simt mai specială aşa, compensez cu un posterior de J Lo.!", spunea Corina Bud în același interviu pentru Viva.

