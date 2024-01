Corina Bud, în cel mai indecent costum de baie la plajă. Imprimeul obscen pe care l-a avut sutienul ei i-a uimit pe fani

Corina Bud rămâne o prezență captivantă și controversată. Recent, cântăreața a stârnit un val de discuții aprinse prin postarea unor imagini de la plajă, în care purta un costum de baie extrem de îndrăzneț.

Corina Bud, cunoscută pentru abordarea sa nonconformistă și pentru faptul că nu se teme să își exprime personalitatea puternică și independentă, a făcut din nou senzație. Ținuta de la plajă a fost însoțită de un sutien cu un imprimeu îndrăzneț, prezentând sâni reali pe ei.

Corina Bud, cea mai sexy ipostază de până acum. Cum s-a pozat cu sutienul cu imprimeu obscen

Această alegere vestimentară a stârnit curiozitatea și opinii contradictorii în rândul fanilor săi, de la laude pentru îndrăzneala de a-și exprima liber feminitatea, până la critici pentru alegerea unui look considerat prea provocator.

Citește și: Corina Bud, ipostazele care ridică gradele în termometre. După ce au văzut imaginile, fanii i-au lăsat comentarii deocheate

Cu toate că mulți dintre admiratori au apreciat curajul și originalitatea Corinei Bud, alții au considerat că această abordare depășește limitele bunului gust. Cu toate acestea, este greu de negat faptul că artistă știe să se facă remarcată și să provoace discuții, elemente care au devenit definitorii pentru imaginea sa în industrie.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Corina Bud a reușit să transforme apariția sa într-un subiect de conversație, punând în lumină diverse perspective asupra feminității și expresiei artistice.

Cu o carieră muzicală solidă și un număr impresionant de fani, Corina Bud continuă să-și construiască propriul drum în lumea muzicii și a entertainment-ului. Îndrăzneala sa în materie de modă pare să fie doar o extensie a personalității sale puternice și autentice. Indiferent de opiniile contradictorii, Corina Bud rămâne în centrul atenției, marcând odată în plus faptul că este o artistă care nu se teme să iasă în evidență și să provoace.

Citește și: Corina Bud, îmbrăcată într-un body mulat, dansează provocator pe masa din bucătărie. Cum arată cântăreața la 42 de ani

Are sau nu Corina Bud operații estetice. Cum răspunde cântăreața

Corina Bud dezvăluia, în urmă cu ceva timp, pentru Viva că, deși este adepta operațiilor estetice, nu a apelat încă la ele. Cu toate acestea, cântăreața a dat de înțeles că nu va ezita să își facă atunci când va considera că are nevoie.

„Sunt pro operații estetice. Eu, de fapt, sunt adepta modului în care te face să arăți bine. Acum, există foarte multă aparatură, a avansat foarte mult tehnica aceasta noninvazivă. Eu, personal, mi-am făcut un laser chiar la Simon Ourian, doctorul vedetelor din America, în L.A.. Justin Bieber, Hailey Bieber… Un laser care practic, îți stimulează și îți produce elastina, colagenul și îți dispar petele de la soare. Laserul acesta îți mai micșorează porii. Este wow!

Apoi, mai sunt toate tehnicile acestea inovatoare de radiofrecvență, care, la fel, sunt foarte bune și fac un super lifting. Dacă ești în faza în care nu ți-a căzut fața și poți să previi, e indicat să le faci chiar de tânără. Așa poți poți să previi. Și chiar au rezultate. Rezultatul este unul spectaculos. La mine a funcționat.

Dar să știi că eu sunt și adepta operațiilor estetice. Eu nu am nevoie, nu simt că aș avea nevoie. Dar dacă cineva simte nevoia să facă acest lucru, de ce nu? Poate să își facă orice intervenție consideră. Acum, când ai oportunitatea să-ți faci tot felul de <<chestii>> și să te simți bine în pielea ta, este păcat să nu le faci! Doar că, într-adevăr, eu aș apela la asta abia la vârsta de 50 de ani. Altele poate trebuie să apeleze pe la 40 de ani. Nu am absolut nimic împotrivă. Am împotriva celor care depășesc o limită.”, a recunoscut Corina Bud pentru Viva.