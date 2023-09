Laurențiu Reghecampf a împlinit astăzsi 48 de ani, iar iubita sa i-a făcut cea mai mare surpriză.

Cei doi au împreună un băiețel, pe Liam, însă abia așteaptă să-și mărească familia. Nu au confirmat încă propriu-zis, însă iubita antrenorului a postat o imagine în mediul online care face cât o mie de cuvinte.

Corina Caciuc, imagine emoționantă de ziua iubitului ei. Cum l-a anunțat pe Laurențiu Reghecampf că va deveni, din nou, tată

Laurențiu Reghecampf a împlinit pe 19 septembrie vârsta de 48 de ani. De ziua sa, fostul antrenor de la Universitatea Craiova a primit cea mare surpriză din partea iubitei sale. Corina Caciuc și-a anunțat partenerul că va deveni, din nou, tată, postând o imagine inedită.

În poza publicată pe rețelele sociale, apare fiul lor, Liam, dar și un tort aniversar, cu mesajul „1+1=4”, dându-le de înțeles fanilor că familia lor se va mări. Mai mult decât atât, tânăra a folosit și hashtag-ul „bigbrother”, semn că probabil va mai apărea un frățior sau o surioară: „La mulți ani celui mai important bărbat din lume! Ești eroul meu și întotdeauna vei fi!”, a scris ea în dreptul fotografiei postate pe Instagram.

„Vă iubesc mult”, le-a răspuns Reghecampf.

Nici comentariiole fanilor nu au întârziat să apară: „Sa înțeleg ca mai vine un bebe ?”, „Felicitări! La mulți ani frumoși și fericiți! Sarcină ușoară!! Acum, încerc să înțeleg, de ce ați acceptat banii altei echipe”, „La mulți ani,Laur!!!! Te iubesc,Liam! Love u,cea mai frumoasa graviduță ever!♥️”, „La multi ani Fericiți împreună! Sunteți minunati! Vine barza iar??”.

Laurențiu Reghecampf a povestit la un moment dat, pe YouTube, în cadrul unui podcast cum și-a cunoscut actuala iubită.

„Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o. După care am încercat să iau legătura și să o cunosc cu adevărat. Știi cum este… la câte discuții au ieșit și câte discuții sunt, dar și ce vorbește Anamaria peste tot… Este foarte greu ca cineva să mai vadă realitatea. Acum cât timp am cunoscut-o pe Corina? Acum aproape 1 an și 8 luni, 2 ani, ceva de genul acesta. Nu cred că este important și nu cred că interesează pe nimeni cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se va întâmpla de acum încolo sau care este legătura… eu așa o văd. Sunt foarte fericit! O iubesc! Lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă. Mi-aș fi dorit ca și Ana să aibă parte de același lucru”, a declarat Reghe, în urmă cu ceva timp.