Cosmin Natanticu nu o lasă pe Eliza Natanticu să aducă așa ceva în casă! Lucrul banal pe care juratul iUmor i l-a interzis soției

Juratul iUmor i-a interzis soției sale să aducă în casă ceea ce ea iubește cel mai mult. Iată despre ce este vorba!

Cosmin și Eliza Natanticu au o relație în care, cu siguranță, nu se instalează niciodată plictiseala. Iar asta putem înțelege chiar din dezvăluirile făcute de soția juratului iUmor pentru Fanatik. Iată ce a spus Eliza Natanticu despre căsnicia lor, dar și despre certurile care mai apar din când în când în cuplu!

Cum se înțeleg Cosmin și Eliza Natanticu

Eliza Natanticu a răspuns pentru Fanatik la mai multe curiozități legate de povestea lor de iubire. Ea a dat de înțeles că nici din căsnicia lor nu lipsesc certurile sau tachinările, dar secretul lor este întodeauna umorul. Chiar și după cel mai mare necaz, cei doi reușesc să se împace în acest fel.

Întrebată cum este să fie soția lui Cosmin Natanticu, Eliza a declarat că, mai degrabă, întrebarea ar trebui să fie adresată soțului, căci ea este persoana dificilă și cicălitoare din relație:

„Mai degrabă să îl întrebi pe el cum e să fie soțul meu! Măi, ne distrăm, asta e! Trăim cu bucurie fiecare moment, prezentul. Facem haz de necaz, chiar dacă suntem și noi oameni, ne mai supărăm. Te mai superi, te mai enervezi, ești obosit. Câteodată n-ai chef să faci ce vrea celălalt, dar astea sunt chestii minore. Poate că sunt înțelegătoare, asta ar fi cea mai mare calitate. De asemenea, pot să fiu ca o țață din aia, să-l terorizez pe soțul meu. Dar nu tot timpul. De cele mai multe ori am răbdare, dar am și eu nervii mei.”, a declarat Eliza Natanticu pentru Fanatik.

Ce i-a interzis Cosmin Natanticu soției sale

Se pare că unul dintre motivele de ceartă în familie ar fi chiar iubirea Elizei Natanticu față de animale. Mai precis, soția juratului iUmor și-ar dori o pisică, însă comediantul nici nu vrea să audă de așa ceva în propria casă.

Eliza Natanticu a dezvăluit că marele ei vis este să își deschidă un adăpost de animale. În prezent, ea și Cosmin Natanticu au trei cățeluși, acestea fiind singurele animale pe care soțul le suportă sub același acoperiș cu el:

„Eu îmi doresc să pot să schimb stările și sufletele oamenilor prin muzica mea. Îmi doresc, pe lângă carieră, să fac un adăpost de animale. Vreau să fac o căsuță unde să țin animalele și să vină copiii să învețe ce înseamnă iubirea față de animale, empatia, grija. Îmi plac toate animalele, mai puțin păienjenii. Aspectul lor mă înspăimântă. Eu am trei căței acasă, luați de pe stradă. Am avut și pisici, dar nu mă lasă soțul meu să am pisici. Nu-i plac lui. Avem trei căței, dar și cu ăștia l-am convins cu greu. Acuma, stop, gata, dacă îmi eu adăpostul meu pot să fac acolo ce vreau eu.”, a mai dezvăluit Eliza Natanticu pentru Fanatik.

