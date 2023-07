Eliza Natanticu, dezvăluire dureroasă după ce ar fi fost la un pas de moarte: „Noroc că am avut-o pe Maia Morgenstern”. Ce a pățit

Soția lui Cosmin Natanticu susține că a trecut printr-un episod dificil în urmă cu mai mulți ani, atunci când a luat o bacterie din spital. Află din rândurile de mai jos cum a salvat-o credința, dar și marea actriță Maia Morgenstern!

Eliza Natanticu a povestit că, în urma unei intervenții la nivelul ovarelor, a contractat o bacterie din spital, ceea ce a dus la alte două operații pentru a se pune pe picioare. Iată despre ce este vorba!

Eliza Natanticu a traversat o perioadă de cumpănă, după ce a luat o bacterie din spital: „Mi-am dat seama cât de importantă este puterea minții”

Eliza și Cosmin Natanticu au devenit cunoscuți publicului larg datorită participării în emisiunile de la Antena 1, dar și datorită echipei bune pe care o fac împreună.

Cei doi soți s-au căsătorit în anul 2018, iar, de atunci, fac senzație cu fiecare apariție pe micile ecrane și nu numai, cu toate că sunt rezervați în ceea ce privește relația lor de cuplu.

Însă, de curând, Eliza Natanticu a dezvăluit publicului că a fost la un pas de a-și pierde viața, după ce ar fi contactat o bacterie din spital, în urma unei intervenții la nivelul ovarelor, potrivit Viva.

Aceasta a dezvăluit că în urma mai multor operații și scheme de tratament, doar credința în Dumnezeu și meditația ar fi ajutat-o să se vindece, chiar medicul recomandându-i să se îndrepte către credință.

Ulterior, soția lui Cosmin Natanticu a mai dat de înțeles că o implicare importantă în recuperarea ei ar fi avut-o și nimeni alta decât marea actriță Maia Morgenstern:

„Am suferit o intervenție minoră în zona ovarelor, nimic ieșit din comun. Am luat o bacterie. Noroc că am avut-o alături pe doamna Maia Morgenstern, dânsa a vorbit cu doctorii, m-a ajutat foarte mult. Ulterior am fost operată încă de două ori, pentru a vedea care este problema, a treia oară urmă să ma taie de sus până jos, nu am mai fost de acord. Cumnatul meu a vorbit cu un medic la acel moment, acela i-a spus că vindecarea pleacă și de la minte, de la cap și i-a spus: <<Spune-i să își spună așa: îmi impun ca fiecare celulă din corpul meu să se vindece, să se regenereze și îmi impun autovindecare, sunt bine, sunt perfect sănătoasă.>> Am spus cu atâta convingere și credință în Dumnezeu! În acel moment, Cosmin era lângă patul meu și îmi citea acatistul Sfântului Nectarie. După trei zile am ieșit din spital, de când am început meditația, și după trei săptămâni în care mi-au băgat cele mai bune antibiotice, m-am vindecat. Atunci mi-am dat seama cât de importantă este puterea minții.”, a povestit soția lui Cosmin Natanticu, citată de sursa menționată mai sus.

Cum a influențat-o perioada de cumpănă să se lanseze în muzică: „Atunci am spus: Doamne dacă ies de aici, vreau să fac muzică”

Eliza Natanticu susține că perioada de cumpănă a făcut-o să își dea seama că niciodată nu este prea târziu să faci ceea ce îți dorești.

Astfel, ea a decis să se lanseze în muzică, deși își consolidase până la acel moment o carieră în actorie:

„Am fost internată în spital, eram la un pas de moarte, contactasem o bacterie. Atunci am spus: <<Doamne dacă ies de aici și reușesc să merg mai departe, vreau să fac muzică. Eu am terminat actoria. Niciodată nu este prea târziu, am 34 de ani. Dacă acesta este drumul meu, așa va fi.>> Am semnat pentru piesa mea nouă cu o casă de producții foarte importantă. Este făcută în colaborare cu un artist din Cuba – acesta a venit în România special pentru această colaborare. Universul îți aduce oamenii de care de care ai nevoie – l-am cunoscut prin fina mea. Acest artist mi-a făcut cunoștință cu un producător din SUA, care a lucrat cu Marc Anthony, acesta urmează să îmi scrie o piesă cu care aș vrea să particip la Eurovision.”, povestea Eliza Natanticu pentru spynews.ro, citată de Viva.