Cosmin și Eliza Natanticu se mută în casă nouă. Cum va arăta locuința din Tunari

Cosmin și Eliza Natanticu se mută la casă nouă, iar juratul iUmor a povestit în ce stadiu al lucrărilor se află cu locuința. Iată ce au dezvăluit!

Cosmin Natanticu și soția lui, Eliza, și-au cumpărat, de curând, casă nouă în Tunari și așteaptă cu nerăbdare să se mute acolo. Într-un interviu la Xtra Night Show de la Antena Stars, comediantul a oferit mai multe detalii despre noua lor locuință, care nu arată așa cum Lizzie își dorea inițial.

Cosmin și Eliza Natanticu se mută la casă nouă

Cosmin și Eliza Natanticu au ales să se stabilească în Tunari, fiind influențați de prietenii lor care stăteau deja acolo. Cei doi nu s-au mutat încă, deoarece locuința este la stadiul de amenajare.

Inițial, Eliza Natanticu a vrut o locuință cu etaj, mai spațioasă, dar au decis să își cumpere o casă cu un singur nivel și cu o curte de 400 de metri pătrați.

„Ne-am luat deja. După lupte seculare care au durat 20 de ani de televiziune... (n.r. râde). Nu ne-am mutat încă. E casă cu pământ, cu curte, e în Tunari, e aproape de job și acum urmează nebunia aia (...) Curtea are vreo 400 de metri, casa nu e mare, are un singur nivel. Lizzie avea o idee din asta (n.r. să își cumpere o casă mare) și a zis și dezvoltatorul că ocupă spațiu și mai am un prieten care e mutat acolo în cartierul respectiv. Se mutase de o lună, când ne-am dus noi să vedem casele, și îmi spunea că după o lună se roagă unul de altul care se duce sus că a uitat nu știu ce, că nu mai poate cu scările, plus că dacă mai vine și un copil e mai complicat”, a declarat Cosmin Natanticu la Xtra Night Show de la Antena Stars.

Noua casă a lui Cosmin Natanticu are trei dormitoare, iar Eliza se va ocupa de amenajarea spațiului

Cosmin Natanticu a mai dezvăluit că noua casă are trei dormitoare, iar Eliza va fi cea care se va ocupa de amenjarea locuinței. El are încredere în gusturile soției sale și, mai în glumă, mai în serios, spune că este interesat doar de organizarea curții și a sufrageriei.

„Sunt trei dormitoare (…) Lizzie se ocupă (n.r. – de amenajare), eu nu. Pe mine mă interesează curtea și sufrageria, unde e televizorul”, a mai spus juratul iUmor.