Primele poze de la cea de-a patra nuntă a Pamelei Anderson. Starul din Baywatch a purtat o rochie total neașteptată

Relația dintre vedeta Baywatch și soțul ei

O sursă apropiată actriței a declarat pentru CNN că actrița care făcea furori în „Baywatch” este cum nu se poate mai fericită: „Pamela este cea mai fericită ca niciodată, iar Dan este în al nouălea cer. S-a căsătorit cu femeia visurilor sale".

Vestea căsătoriei vine la mai puțin de un an după ce s-a zvonit că s-ar fi căsătorit cu Jon Peters timp de 12 zile, lucru pe care l-a contestat ulterior într-un interviu acordat The New York Times: „Nu am fost căsătorită. Nu ... eu sunt romantică. Cred că sunt o țintă ușoară. Și cred că oamenii trăiesc în teamă...Nu știu despre ce a fost aia, dar cred că teama a avut un rol important", a declarat atunci Pamela Anderson.

Fostele relații ale Pamelei Anderson

Pamela a fost căsătorită cu Rick Solomon de două ori, o dată în 2007 și a doua oară în 2013. Anderson s-a căsătorit și a divorțat de Kid Rock în 2006. Prima ei căsătorie a fost cu Tommy Lee, de Mötley Crüe, în 1995. Împreună au avut doi copii și au divorțat în 1998.

Pamela Anderson a renunțat la rețelele sociale

Veștile se țin lanț în ceea ce o privește pe canadianca Anderson. Pamela Anderson a anunțat că renunță la rețelele sociale.

„Acesta va fi ultimul meu post pe Instagram, Twitter sau Facebook. Niciodată nu am fost interesată de social media. Acum, mă simt mai degrabă inspirată de lectură și natură. Sunt liberă! Mulțumesc pentru dragostea voastră. Să fiți binecuvântați! Sper că veți găsi forța și inspirația de a vă urma visele. Încercați să nu vă lăsați seduși de timpul pierdut. Asta vor ei și se folosesc de asta pentru a face bani. De controlul asupra creierului vostru!”, a scris Pamela Anderson pe Instagram.