Valentina Pelinel a vorbit despre începuturile relației cu Cristi Borcea. Ce a mărturisit: „Nu este greu să fii doamna Borcea”

Valentina Pelinel a vorbit despre începuturile relației cu Cristi Borcea. Aceasta a mărturisit că muncește de la o vârstă fragedă, iar viața ei nu a fost mereu ușoară, potrivit Viva.ro. Iată ce răspunsuri a oferit frumoasa blondină la întrebările intime care i-au fost adresate în interviul acordat publicației mondene.

Ce a mărturisit Valentina Pelinel despre începuturile relației cu Cristi Borcea

Valentina Pelinel a fost întrebată despre cum se simte în postura de „doamna Borcea” și dacă i-a fost greu să își clădească relația cu soțul său. Fotomodelul a răspuns că și-a asumat de la început relația cu Cristi Borcea și că legătura dintre ei este mult mai profundă:

„Mi-am asumat relația cu soțul meu încă din primul moment când ne-am îndrăgostit. Nu este greu să fii doamna Borcea, pentru că nu este o etichetă. Sunt soția unui bărbat minunat, pe care l-am ales ca partener de viață, tatăl copiilor mei și soțul meu. Ceea ce ne leagă este mai puternic decât orice dificultate prin care am trecut, iar fiecare provocare întâlnită în drumul nostru ne-a adus și mai aproape și ne-a consolidat sentimentele pe care le avem unul față de celălalt.”, a spus Valentina Pelinel, citată de Viva.ro.

Valentina Pelinel a fost întrebată și ce părere are despre cei care vorbesc în mod negativ despre ea. Fotomodelul a mărturisit că preferă să nu aplece urechea la „falsitățile emise” și să nu se mai lase afectată de „gurile” rele:

„Oamenilor le place să vorbească, fie de bine, fie de rău. Eu apreciez încurajările și partea pozitivă, citesc ceea ce ne face bine și aleg să ignor vorbele rele. Înainte mă afectau și pe mine falsitățile emise despre noi, dar, cu timpul, am realizat că oamenii care vorbesc o fac pentru a se distrage de la problemele și nefericirea lor. Acum, pur și simplu trec pe lângă mine. Nu înseamnă că nu răspund unde sunt atacată fără urmă de bun-simț, dar nu mă mai afectează nicio informație falsă. Am strâns în comunitatea mea din Facebook și Instagram oameni de calitate, care mă apreciază și mă susțin, și mă înconjor în cercul meu intim doar de persoane cu care rezonez.”, a mai mărturisit Valentina Pelinel.

Valentina Pelinel a vorbit și despre momentul când s-a îndrăgostit de Cristi Borcea, dar și despre cum au evoluat sentimentele dintre ei:

„Nu aș putea numi un moment exact, pentru că totul a curs natural și lucrurile s-au legat de la o zi la alta. Cristi este un bărbat extrem de carismatic, este imposibil să nu îl remarci sau să nu îi admiri personalitatea puternică și energia pe care o emană. L-am apreciat de la primul moment când l-am întâlnit, dar sentimentele mele au evoluat pe parcurs în mod firesc și treptat. Ne-am cucerit reciproc și, în timp, sentimentele s-au intensificat și au condus către relația puternică pe care o avem.”, a spus fotomodelul, citată de Viva.ro.

Ce relație are Cristi Borcea cu familia Valentinei Pelinel

Valentina Pelinel a vorbit și despre relația pe care Cristi Borcea o are cu familia ei, dar și despre cum li s-a schimbat viața din momentul în care au început să vină pe lume copiii:

„Întreaga mea familie relaționează frumos cu Cristi atât pe plan personal, cât și profesional. Crezi că e posibil să-i dictezi inimii? Nici măcar să o sfătuiești nu poți. Își ia propriile decizii. Iar eu am ales să urmez calea inimii.”

„Evident că nu la fel de des, însă ne rezervăm timp pentru noi, deoarece consider că este esențial. Relația se schimbă inevitabil când apar copiii, dar în sens bun și ceea ce pierzi câștigi înzecit la nivel de împlinire personală și relațională. Cel mai important lucru într-o relație este comunicarea și fiecare trebuie să își găsească vocea de a transmite ceea ce își dorește și are nevoie, acomodând și respectând în același timp și dorințele partenerului. Timpul este mai scurt ca oricând. Dar învăț să-mi fac timp pentru ce contează și să prioritizez lucrurile. Am norocul că sunt o fire foarte organizată și disciplinată și reușesc să-i organizez și pe ceilalți. Ne rezervăm timp de calitate pentru noi, seara la cină și dimineața înainte să înceapă o zi plină.”, a încheiat frumoasa blondină.

