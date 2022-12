Cristi Borcea își petrece Crăciunul cu toți cei nouă copii ai săi. Ce imagine a postat Valentina Pelinel pe site-urile sociale

Valentina Pelinel a mărturisit, într-un interviu pentru Unica, că toți cei nouă copii ai lui Cristi Borcea vor fi împreună de sărbători cu tatăl lor, potrivit Libertatea. Omul de afaceri are copii cu patru femei. Este vorba despre Patrick și gemenii Antonia Melissa și Angelo, pe care îi are cu Mihaela Borcea, Alex și Gloria, pe care îi are din relația cu Alina Vidican şi pe Carolyn cu avocata Simona Voiculescu, potrivit aceleași surse citatate mai sus.

Cristi Borcea, înconjurat de toți cei noua copii în ziua de Crăciun

Cristi Borcea mai are încă trei copii, din relația cu actuala soție, Valentina Pelinel. Este vorba despre Milan și gemenele Rania și Indira. Însă, de acest Crăciun, toți copiii omului de afaceri sunt lângă tatăl lor, inclusiv cei pe care îi are cu Alina Vidican și care au venit chiar din America:

„Noi stăm întotdeauna acasă de Crăciun, anul acesta o să stăm acasă și de Anul Nou, adică o să ieșim probabil undeva noi doi sau cu prietenii, dar nu plecăm din țară. În schimb, pentru că au venit și frații din America, și copiii din America, mergem la munte câteva zile să vadă zăpadă, ca să fie toți împreună, să se joace.”, a dezvăluit Valentina Pelinel, citată de aceleași surse.

De asemenea, Valentina Pelinel a mai dezvăluit că se înțelege bine cu micuții din celelalte foste relații ale soțului său:

„E clar că până nu ești mamă, nu ai cum să înțelegi copiii, degeaba zici din afară. Până nu ești mamă și simți pe pielea ta și vezi cât de diferiți sunt între ei și cum se comportă un copil și că e normal să se comporte uneori și nu întocmai ca la carte, doar atunci poți să înțelegi și să te porți așa cum trebuie cu un copil. Cred că sinceritatea și faptul că eu sunt naturală, dacă nu îmi convine ceva, vezi pe fața mea, dacă sunt fericită vezi pe fața mea, sunt sinceră, la mine e totul clar. Și asta cred că nu ai cum să nu apreciezi.”, a mai spus Valentina Pelinel, pentru Unica.

Valentina Pelinel a mărturisit că soțul ei vrea un al zecelea copil

Valentina Pelinel a mărturisit că și-a dorit, cu tot sufletul, să fie mamă, iar, de la venirea pe lume a lui Milan, a descoperit sentimentul maternității și și-a dorit mai mulți frați și surori pentru primul copil:

„Sincer, mi-am dorit să am copii de la un punct în viața mea, dar când ești foarte tânăr, nu te gândești la asta. Nu m-am gândit, nu am fost genul care să zic că o să fac copii la vârsta de … și o să fie atâția sau o să fie băieți sau fete. Nu m-am gândit niciodată! Dar, atunci când am simțit că vreau să am copii, am simțit cu tot sufletul. După ce s-a născut Milan, parcă am simțit că nu e momentul să mă opresc. Mi-am dorit mai mult de atât. Am descoperit sentimentul maternității. Mi-am dorit să aibă frați și uite că are două surori!”, a spus Valentina, pentru click.ro, citată de Libertatea.

Valentina Pelinel a fost întrebată și dacă omul de afaceri și-ar mai dori un copil, iar răspunsul ei a fost unul afirmativ:

„Lui Cristi îi plac copiii, și-ar mai dori, nu-i nici o problemă, dar, sincer, suntem bine, pentru că nouă copii necesită multă atenție, e multă responsabilitate.”, a dezvăluit blondina.

