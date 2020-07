Cristi Borcea, la un pas de sinucidere, în închisoare! Giovanni i-a dat o palmă și l-a salvat: „Dădeam cu bidonul în ușă să fugă șobolanii”

“Am lucrat la spălătorie, am lucrat pe hol, unde dădeam cu mopul. Acum acasă sunt meseriaș! Am lucrat și la centrala termică, dădeam drumul la apa caldă, o opream. În primii trei ani aveam apă caldă la dușuri doar de două ori pe săptămână, după se dădea o oră pe zi. Am fost prăbușit! Dar m-a luat Giovanni și mi-a dat o palmă. Am vrut să iau toate medicamentele...

citește și: Cristi Borcea şi-a obligat toate soțiile să semneze un act. În ce constă documentul

De la meciul ăla cu Urziceniul eu am ajuns să iau foarte, foarte multe medicamente. Campionatul ăla pierdut cu Urziceni (n.r. în 2009) m-a costat o operație pe cord, iar fotbalul m-a nenorocit, m-am dus la pușcărie! Și-acum iau pastile, s-a agravat cu timpul”, a explicat Cristi Borcea.

„Era plin de șobolani! Când mă duceam la baie, îl sculam pe Victor. Erau d-alea turcești… Dădeam cu bidonul în ușă să fugă! Când am văzut prima dată, într-o noapte… Atunci l-am sculat pe Victor și apoi nu mă duceam singur niciodată” (Cristi Borcea)

Dezvăluirile au fost făcute de către Cristi Borcea celor de la gsp.ro, unde poate fi găsit interviul integral.