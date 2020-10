Cristi Chivu, la 40 de ani. Cum arata celebrul fotbalist acum

" Like a fine wine, you get better with age / Asemenea vinului, devii mai bun cu trecerea anilor", este mesajul Adelinei Chivu, ce face referire la minunata vârstă pe care o împlinește soțul ei.

Cristi Chivu a jucat pentru echipele de fotbal Inter Milano și AS Roma. În prezent, fotbalistul este căsătorit cu Adelina, în vârstă de 38 de ani. Cristi și Adelina au împreună doi copii, două fete care locuiesc cu ei în Italia.