Cristi Tănase a devenit tată pentru prima oară. Adina Maria, soția fostului fotbalist, a născut o fetiță

Cristi Tănase, în vârstă de 37 de ani, a devenit tată pentru prima oară, alături de Adina Maria, soția lui, care a născut o fetiță superbă. Bruneta a anunțat pe rețelele de socializare că fiica lor a venit pe lume pe data de 10 martie 2024.

Cristi Tănase radiază de fericire în aceste momente. Deși toată lumea era convinsă că soția sa, Adina Maria, îl va părăsi, după incidentul din fața ușii apartamentului lor, care s-a mediatizat intens, se pare că cei doi sunt mai fericiți ca niciodată. Iată ce imagine a publicat bruneta pe contul personal de Instagram!

Cristi Tănase a devenit tată de fetiță

Pe 10 martie 2024, soția lui Cristi Tănase a născut o fetiță perfect sănătoasă. Pe contul personal de Instagram, ea a publicat prima imagine cu bebelușul, dar și un mesaj special.

„10.03.2024. Totul”, a scris Adina Maria, partenera de viață a lui Cristi Tănase, la postarea pe care a făcut-o la secțiunea Instastory.

Până la acest moment cei doi soți nu au dezvăluit numele fetiței lor. Adina Maria este make-up artist și este pasionată de antrenamentele în sala de forță. Cristi Tănase și Adina Maria s-au căsătorit în toamna anului trecut, iar acum au devenit părinți pentru prima dată.

Cristi Tănase a explicat imaginile în care apare fără un dinte și cu pete de sânge lângă el

După ce a fost surprins în fața ușii, cu un dinte lispă și cu picături de sânge lângă el, Cristi Tănase a explicat că nu l-a bătut nimeni, ci soția nu i-a deschis ușa de la apartament la timp.

Pentru că era sub influența alcoolului, el a decis să se întindă în fața locuinței sale, moment în care paznicul l-a surprins cu camera de filmat. Ulterior, ”Dodel” a avut o explicație și pentru dintele lipsă.

„Ce să se întâmple? Nimic! Am ajuns acasă, eram beat, ăsta e adevărul, care e problema? Am sunat-o pe soție, nu mi-a răspuns, așa că m-am pus jos, până să-mi deschidă ea ușa. Am omorât pe cineva? Ce-am făcut?

Am avut niște dinți ce trebuiau puși ca lumea, unul n-a fost bine prins, de aceea am rămas fără el. Zici că am cancer. Doamne ferește! Nu s-a întâmplat să se facă gaură în cer. Atât a fost, am fost la un șprit, m-am îmbătat, se mai întâmplă asta bărbaților, soția știa că o să ajung târziu, că o sunasem… Acum, parcă zici că trebuie să mă scuz în fața tuturor, să mor eu! Așteptam să răspundă, când a venit portarul de la bloc. Teoretic și practic, mă știam cu el, dar el a venit să mă filmeze. Am greșit cu ceva că m-am pus jos, beat, să aștept să-mi răspundă soția? S-a creat o discuție total aiurea, vezi Doamne, ce-am făcut…

Mare lucru, m-am îmbătat, am venit acasă și nu mi-a răspuns nevasta, iar eu m-am pus jos să aștept până deschide ușa. OK, mi-a căzut un dinte. Cine naiba să mă bată?! A înnebunit lumea. M-au sunat prietenii, Bogdan Stancu, de exemplu: <<Cine te-a bătut, frate, ți-a dat dinții jos?!>>. Cine să mă bată, mă? <<N-ai văzut filmarea?!>>. Abia atunci am văzut că sunt pe toate site-urile. Acum, voi vă faceți treaba, faceți ce vreți, dar eu vă prezint situația așa cum este.

„M-a deranjat că mulți nu m-ați întrebat niciodată dacă e adevărat sau nu. Fiecare și-a dat cu părerea despre mine, deși de cele mai multe ori nu era adevărat. <<Mă Tase, e adevărat sau nu?!>>, măcar atât.”, a declarat Cristi Tănase, citat de Spynews.