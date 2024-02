Cum a rămas Cristi Tănase fără dinții din față, după ce a spus că nu a fost bătut. A fost găsit pe jos, în fața ușii, sângerând

Fostul fotbalist Cristian Tănase a ajuns recent în atenția presei, după ce a fost filmat căzut, în fața ușii apartamentului în care locuiește, cu pete de sânge lângă el. La scurt timp, Dodel a explicat cum a rămas fără dinții din față, de fapt. Ce a declarat!

Imaginile în care apare Cristi Tănase s-au viralizat rapid. Toată lumea s-a întrebat ce a pățit fostul fotbalist, după ce a apărut clipul cu el pe coridorul blocului, căzut în fața ușii apartamentului în care locuiește, cu pete de sânge lângă. Iată ce explicații a oferit Dodel!

Cristi Tănase a explicat imaginile în care apare fără un dinte și cu pete de sânge lângă el

După ce a fost surprins în fața ușii, cu un dinte lispă și cu picături de sânge lângă el, Cristi Tănase a explicat că nu l-a bătutut nimeni, ci soția nu i-a deschis ușa de la apartament la timp. Pentru că era sub influența alcoolului, el a decis să se întindă în fața locuinței sale, moment în care paznicul l-a surprins cu camera de filmat. Ulterior, Dodel a avut o explicație și pentru dintele lipsă.

„Ce să se întâmple? Nimic! Am ajuns acasă, eram beat, ăsta e adevărul, care e problema? Am sunat-o pe soție, nu mi-a răspuns, așa că m-am pus jos, până să-mi deschidă ea ușa. Am omorât pe cineva? Ce-am făcut?

Am avut niște dinți ce trebuiau puși ca lumea, unul n-a fost bine prins, de aceea am rămas fără el. Zici că am cancer. Doamne ferește! Nu s-a întâmplat să se facă gaură în cer. Atât a fost, am fost la un șprit, m-am îmbătat, se mai întâmplă asta bărbaților, soția știa că o să ajung târziu, că o sunasem… Acum, parcă zici că trebuie să mă scuz în fața tuturor, să mor eu! Așteptam să răspundă, când a venit portarul de la bloc. Teoretic și practic, mă știam cu el, dar el a venit să mă filmeze. Am greșit cu ceva că m-am pus jos, beat, să aștept să-mi răspundă soția? S-a creat o discuție total aiurea, vezi Doamne, ce-am făcut…

Mare lucru, m-am îmbătat, am venit acasă și nu mi-a răspuns nevasta, iar eu m-am pus jos să aștept până deschide ușa. OK, mi-a căzut un dinte. Cine naiba să mă bată?! A înnebunit lumea. M-au sunat prietenii, Bogdan Stancu, de exemplu: <<Cine te-a bătut, frate, ți-a dat dinții jos?!>>. Cine să mă bată, mă? <<N-ai văzut filmarea?!>>. Abia atunci am văzut că sunt pe toate site-urile. Acum, voi vă faceți treaba, faceți ce vreți, dar eu vă prezint situația așa cum este.

„M-a deranjat că mulți nu m-ați întrebat niciodată dacă e adevărat sau nu. Fiecare și-a dat cu părerea despre mine, deși de cele mai multe ori nu era adevărat. <<Mă Tase, e adevărat sau nu?!>>, măcar atât.”, a declarat Cristi Tănase, citat de Spynews.

