Cum arată Cristina Ciobănașu fără machiaj. Actrița a dorit să le dea o lecție celor care nu au încredere în ei

Cristina Ciobănașu s-a fotografiat fără machiaj pe chip și a publicat imaginea pe rețelele sociale din dorința de a transmite un mesaj despre acceptare.

Cristina Ciobănașu a vrut să-și încurajeze fanii care nu au încredere în ei înșiși și i-a îndemnat să se accepte și să se iubească așa cum sunt. În dreptul mesajului motivațional, actrița a postat trei fotografii cu ea într-o ipostază naturală.

Citește și: Care sunt nemulțumirile pe care iubitul Cristinei Ciobănașu le are cu privire la ea. Ce îl deranjează și ce greșeli face ea

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cristina Ciobănașu a avut curajul să se afișeze fără machiaj în public. Ce a transmis actrița: „Să ne acceptăm așa cum suntem”

După ce a avut curajul să posteze imagini cu ea fără machiaj, Cristina Ciobănașu a fost complimentată de fani:

„Ești minunată fără machiaj”, „Atât de frumoasa”, Ești superbă”, sunt câteva dintre comentariile primite de Cristina Ciobănașu în dreptul imaginilor.

Citește și: Cristina Ciobănașu a publicat imagini inedite cu mama ei. Cât de bine seamănă actrița cu femeia care i-a dat viață

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cristina Ciobănașu, dezvăluiri sincere despre despărțirea de Vlad Gherman: „El nu înțelegea cum văd eu varianta asta de a ne înțelege după despărțire”

Actrița nu a vorbit până acum despre stările prin care a trecut după despărțirea de Vlad Gherman. Invitată în podcastul lui Radu Țibulcă, vedeta a recunoscut că deși și-a dorit să se despartă, a trecut printr-o perioadă foarte grea.

„Tot procesul ăsta ne-a făcut să ne dăm seama că noi am trăit atât de multe lucruri împreună și am crescut împreună, încât ar fi foarte nasol pentru noi pe viitor, pentru amintirile noastre, pentru ceea ce vom fi, ar fi păcat să o rupem brusc și fiecare să își vadă de ale lui. Eu una mi-am dorit foarte mult, el nu înțelegea cum văd eu varianta asta de a ne înțelege după despărțire plauzibilă, el nu înțelegea.

Am încercat să-i explic, i-am zis să-mi spună dacă nu își dorește, pentru că eu nu pot să forțez un om să facă ceva ce nu vrea, dar cumva și el și-a dat seama că nu vrea să fim niște străini în viitor, pentru că am fost niște cărămizi atât de importante unul în viața celuilalt, încât am ales să prețuim mai mult amintirile și o etapă minunată din viața fiecăruia și am fost în stare, deși a fost chinuitor în prima perioadă, recunosc.

Am ales de fiecare dată, după fiecare ceartă și după fiecare scos de ochi, să vrem asta în continuare, chiar dacă ne chinuim”, a declarat Cristina Ciobănașu la podcastul Vin de-o poveste.

Celor doi le-a fost și mai greu să treacă peste despărțire pentru că în acea perioadă erau amândoi implicați în proiectul Adela. Ei se întâlneau adesea la filmări și actrița a recunoscut că la început au fost anumite tachinări și înțepături.