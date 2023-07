Cristina Ciobănașu a publicat imagini inedite cu mama ei. Cât de bine seamănă actrița cu femeia care i-a dat viață

Cristina Ciobănașu a publicat imagini inedite cu mama ei, iar asemănarea dintre cele două este izbitoare. Cum au apărut împreună pe rețelele de socializare.

Actrița Cristina Ciobănașu își ține la curent cu tot ce face zi de zi fanii, iar de curând, în atenția fanilor a fost nimeni alta decât mama acesteia cu care petrece foarte mult timp. Admiratorii Cristinei Ciobănașu au observat, însă, că cele două seamănă izbitor de tare.

Cristina Ciobănașu, imagini inedite alături de mama ei. Cât de bine seamănă cele două

Cristina Ciobănașu a reușit să ia prin surprindere pe toată lumea cu o serie de imagini alături de mama ei, cu care seamănă foarte bine. Actrița a publicat acele imagini cu ocazia zilei de naștere a femeii care i-a dat viață, iar fanii au fost uimiți să vadă cât de bine seamănă.

Cele două au o relație farte apropiată și petrec foarte mult timp împreună. Acestea se fotografiază împreună foarte des, iar relația lor pare să fie greu de zdruncinat.

„Azi a fost ziua mamei. 😍 La mulți ani și aici, mămica! Să fii fericită, căci de iubire ai parte din plin”, a scris Cristina Ciobănașu pe rețelele de socializare, în dreptul fotografiilor pe care le-a făcut publice, în care apare și mama ei.

Cristina Ciobănașu, dezvăluiri sincere despre despărțirea de Vlad Gherman: „El nu înțelegea cum văd eu varianta asta de a ne înțelege după despărțire”

Actrița nu a vorbit până acum despre stările prin care a trecut după despărțirea de Vlad Gherman. Invitată în podcastul lui Radu Țibulcă, vedeta a recunoscut că deși și-a dorit să se despartă, a trecut printr-o perioadă foarte grea.

„Tot procesul ăsta ne-a făcut să ne dăm seama că noi am trăit atât de multe lucruri împreună și am crescut împreună, încât ar fi foarte nasol pentru noi pe viitor, pentru amintirile noastre, pentru ceea ce vom fi, ar fi păcat să o rupem brusc și fiecare să își vadă de ale lui. Eu una mi-am dorit foarte mult, el nu înțelegea cum văd eu varianta asta de a ne înțelege după despărțire plauzibilă, el nu înțelegea.

Am încercat să-i explic, i-am zis să-mi spună dacă nu își dorește, pentru că eu nu pot să forțez un om să facă ceva ce nu vrea, dar cumva și el și-a dat seama că nu vrea să fim niște străini în viitor, pentru că am fost niște cărămizi atât de importante unul în viața celuilalt, încât am ales să prețuim mai mult amintirile și o etapă minunată din viața fiecăruia și am fost în stare, deși a fost chinuitor în prima perioadă, recunosc.

Am ales de fiecare dată, după fiecare ceartă și după fiecare scos de ochi, să vrem asta în continuare, chiar dacă ne chinuim”, a declarat Cristina Ciobănașu la podcastul Vin de-o poveste.

Celor doi le-a fost și mai greu să treacă peste despărțire pentru că în acea perioadă erau amândoi implicați în proiectul Adela. Ei se întâlneau adesea la filmări și actrița a recunoscut că la început au fost anumite tachinări și înțepături.

„A fost dificil și să lucrăm împreună, pentru că fără să vrem mai erau reproșuri și înțepături. Mă bucur din suflet că a fost și el destul de puternic să intre în horă cu mine, eu îmi doream foarte mult să rămânem în relații bune, nu eram atât de absurdă încât să mă gândesc că o să rămânem prieteni la cataramă, că nu există. Îi mulțumesc foarte mult că a avut tăria să facă și el același lucru. El a fost mult mai dărâmat de despărțirea noastră decât mine și a și arătat-o mai mult. Eu am preferat să îmi duc suferința și etapa asta de despărțire în liniște, în propria carapace, pentru că nu mi-a plăcut niciodată ideea de a-ți spăla rufele în public, dar nu asta era de fapt, că noi nu ne spălam rufele în public.

Noi am zis în public că suntem bine, dar suferința pe care o ai când te întorci acasă e suferința ta cu tine și dacă tu alegi să o arăți și celorlalți, felicitări, înseamnă că ești puternic. Eu nu am fost atât de puternică, încât să pot să vorbesc în perioada aia public despre ce simt, ce trăiesc, cât de dărâmată sunt, cât de greu îmi e să mă trezesc, că nu pot să adorm, că mă uit pe poze cu amintiri, că ascult muzica noastră și plâng la volan”, a mai spus Cristina Ciobănașu.