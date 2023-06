Cristina Cioran și-a făcut cadou câteva intervenții estetice la față: „M-am ocupat prea mult de alții.” Cum arată chipul actriței

Actrița împlinește luna viitoare 46 de ani și a decis să se resfețe în cabinetul medicului estetician. Iată la ce schimbări a apelat Cristina Cioran!

Cu toate că mai e aproape o lună până la ziua ei de naștere, Cristina Cioran și-a făcut cadou câteva intervenții estetice la față, menite să șteargă câțiva ani de pe chipul ei.

După ce a ieșit din cabinetul medicului, actrița s-a declarat foarte mulțumită de rezultat și a ținut să împărtășească toată experiența și cu prietenii virtuali.

Ce intervenții și-a făcut la față Cristina Cioran | Foto

Cristina Cioran spune că a venit timpul să se ocupe și de propria imagine, așa că a apelat la medicul estetician pentru „mici intervenții”:

„Îmi place foarte mult să mă ocup şi de mine, pentru că m-am ocupat prea mult de ceilalţi, aşa că am decis, cadou de 46 de ani, să mă ocup şi de mine! Am apelat la medicul estetician pentru mici intervenţii, aşa, finuţe, să nu se vadă, să nu ştie toată lumea, dar să mă facă să fiu fericită şi să fiu un pic mai mult admirată, poate!”, a declarat aceasta la finalul procedurilor, citată de click.ro și Libertatea.

Ulterior, proprietara clinicii unde Cristina Cioran și-a făcut intervențiile estetice a explicat mai pe larg pentru click.ro prin ce proceduri a trecut blondina:

„Întrucât pielea de sub şi din jurul ochilor este mai sensibilă, mai fragilă şi îmbătrâneşte cel mai repede, am apelat la puterea toxinei botulinice, pentru ştergerea ridurilor de la coada ochiului. Ulterior, medicii au folosit botoxul şi pe ridurile orizontale de pe frunte, şi pe cele verticale dintre sprâncene, practic, am tratat etajul superior al chipului. Şi pentru că, de cele mai multe ori, faţa beneficiază de răsfăţ, iar zona gâtului este neglijată, am creat un efect de lifting, fără bisturiu, tot cu ajutorul botoxului. Substanţa folosită în zona gâtului ajută la menţinere, întârziind necesitatea unor intervenţii chirurgicale. Pacienta noastră a obţinut astfel o piele mai tonifiată şi modificări subtile ale formei maxilarului şi gâtului.”, a declarat fondatoarea clinicii pentru click.ro.

În ce relații au rămas Cristina Cioran și Alex Dobrescu, după despărțire

În anul 2022, s-a aflat că actrița Cristina Cioran și Alex Dobrescu au decis să meargă pe drumuri separate, însă despărțirea a fost una tumultoasă. Cu toate acestea, actrița și fostul ei iubit au decis să se înțeleagă bine de dragul fiicei lor:

„Am avut niște diferențe de opinie, nu ne mai înțelegem, suntem cumva în alte sfere și ne-am despărțit. Asta este, cam atât, nu e nimic spectaculos. (...) Cu Alex, fostul meu iubit, bărbatul cu care am un copil, sunt în relații foarte bune și este foarte implicat. Am observat că Ema, fiica noastră, este foarte fericită când se vede cu el.”, declara, la un moment dat, Cristina Cioran, potrivit Libertatea.

