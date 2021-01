Cristina Ich, schimbare neașteptată de look. Cum arată vedeta cu breton

Cristina Ich, cel mai bun influencer din România în 2020

Fostul model internațional Cristina Ich a fost votată ca cel mai bun influencer român din 2020. Diva în vârstă de 34 de ani a primit premiul „Romanian Social Media Star of 2020”.

„Dacă îmi spunea cineva acum câțiva ani, că urmează să câștig la un moment dat un premiu internațional și să fiu alegerea publicului, nu aș fi crezut niciodată. Deși, prin conținutul meu din online, îmi doresc să educ femeile, să le ambiționez și să le ofer încredere de sine, am înțeles că și eu trebuie să lucrez la aceste aspecte, pentru că n-am avut destulă încredere să-mi imaginez că pot fi atât de apreciată și iubită. Am simțit toată susținerea și dragostea publicului, iar cuvintele ar fi prea sărace pentru a mulțumi îndeajuns. Odată cu acest premiu, am realizat că munca mea din online merită tot efortul, iar pe viitor, promit să vin cu proiecte tot mai mari pentru publicul meu”, a declarat Cristina Ich.