S-a aflat! Cristina Țopescu, mesaj dur pe Facebook! Ce o măcina în ultima vreme: „Nu țineți să aveți prietenă una ca mine! Scutiți-mă de efort și ieșiți din lista mea de prieteni”

Cristina Țopescu a murit la vârsta de 59 de ani

Nu am nimic împotriva voastră, fiecare se naște cum se naște, cu moștenirea lui genetică, are părinții pe care-i are care îl educă într-un fel sau altul, nu judec pe nimeni, dar am dreptul să nu vreau asemenea oameni ca prieteni, nici măcar pe fb. Ne pot uni opiniile politice, dar astea sunt chestiuni superficiale și schimbătoare, valorile morale sunt cele care ne pot uni sau desparți, intr-un fel mult mai profund, după părerea mea.

Nu vă urăsc pe cei cărora vă lipsește "organul compasiunii", dar nici, iertați-mă, nu va pot numi prieteni, fie și virtuali. De câte ori postez ceva politic, am nenumarate like-uri. Când vă rog măcar să distribuiți un caz de animal care are nevoie de ajutor, nu prea vă înghesuiți. Așa că scutiți-mă de efortul de a vă scoate eu din listă. Nici voi, probabil, nu țineți să mă aveți ca prietenă pe una ca mine, care nu rezonează doar la suferința speciei umane. Mulțumesc pentru înțelegere!”, a scris Cristina Țopescu pe pagina sa de Faceook, în luna decembrie, cu trei săptămâni înainte să moară.