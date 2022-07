Cu cât poate fi închiriat ”cuibușorul de nebunii” din Beverly Hills al lui Leonardo DiCaprio. Proprietatea arată spectaculos

Proprietatea de 4.761 de metri pătrați are patru dormitoare și șase băi și poate fi închiriată pentru suma de 32.500 de dolari pe lună. Actorul a plătit 9,9 milioane de dolari pentru casă în decembrie 2021.

Cum arată casa pe care Leonardo DiCaprio o deține în Beverly Hills

Conacul cu două etaje este situat în cartierul Beverly Hills Flats și a fost construit în 1930.

Recent, imobilul a fost renovat, lucru care a inclus montarea unor podele din parchet chevron și stejar alb, elemente de iluminat și uși moderne. Designerii au adăugat și decorațiuni rafinate de pereți.

Casa are patru dormitoare și șase băi distribuite pe o suprafață de 4.671 de metri pătrați. La intrare, te întâmpină un hol cu o scară în spirală, care este una dintre elementele centrale ale imobilului.

O cameră cu lambriuri din lemn verde și biblioteci încorporate poate fi găsită după urcarea scărilor în zona de zi. Există, de asemenea, un spațiu de divertisment deschis, cu uși care duc în spate și un bar elegant din alamă.

Pe lângă suprafața vastă de locuit, casa are o bucătărie gourmet cu echipamente de ultimă generație. În plus, are o insulă cu scaune și un bar, toate împodobite cu granit negru Marquina și marmură albă de Carrara.

La etaj, regăsim trei dormitoare cu baie privată. Fiecare are un minibar convenabil, un dressing și o baie luxoasă din marmură, cu o cadă ovală. Camerele au balcon cu vedere la curtea din spate.

O piscină mare în aer liber și o casă pentru oaspeți sunt două dintre celelalte atracții ale proprietății. Cum Leonardo DiCario este renumit pentru intimitatea sa, casa este ascunsă în spatele unor porți impunătoare și al gardurilor verzi.

Proprietatea are, de asemenea, o alee mare, cu mult spațiu pentru parcare pentru vizitatori și un garaj separat pentru o mașină.

Ce alte proprietăți mai are Leonardo DiCaprio

Pe lângă conacul din Beverly Hills și proprietățile sale din Los Feliz și Malibu (inclusiv un teren aproape gol de 23 de milioane de dolari în vârful Paradise Cove), Leonardo DiCaprio deține și o casă modernă de la mijlocul secolului în Palm Springs.

De asemenea, are mai multe apartamente opulente în New York City și o insulă privată în largul coastei Belizei. Locuința lui principală are o vedere spectaculoasă asupra întregului peisaj urban din Los Angeles și Oceanul Pacific, în zona Bird Streets a orașului.

