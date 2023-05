Cu cât se vinde pe internet apa de ploaie care a atins-o pe o cântăreață celebră. Prețul produsului „în ediție limitată” e uriaș

Fanii artistei Taylor Swift sunt cunoscuți pentru devotamentul lor față de superstarul internațional și se pare că acest lucru le-a dat și idei de afaceri profitabile, care includ vânzarea online a tot felul de „produse” bizare. Astfel, unul dintre admiratorii vedetei de peste Ocean și-a dus pasiunea la un alt nivel și vinde borcane cu apa de ploaie care a atins-o pe aceasta în timpul unui concert din turneul „Taylor Swift The Eras Tour”.

Cu cât se vinde pe internet apa de ploaie care a atins-o pe Taylor Swift în timpul concertului

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Unul dintre fanii artistei a venit cu această idee trăznită pe care a transformat-o într-o adevărată afacere. Mai mult, aceasta a și îmbuteliat apa în borcănașe mici pe care acum le vinde pe internet la prețuri exorbitante, transmite unilad.com.

Surpriza, însă, vinde din partea celor care au fost extrem de încântați și chiar s-au arătat interesați de produsul inedit. Mai mult, faptul că acestea sunt în ediție limitată, și anume doar trei borcănele, face apa de ploaie și mai prețioasă.

Contul de Instagram Only in Boston a distribuit o captură de ecran din ceea ce pare a fi o listă de produse pe Facebook Marketplace sub titlul „Taylor Swift Eras Tour Merch Rain” care acum face înconjurul internetului. Potrivit postării, prețul unui borcat cu apă de ploaie se ridică la nu mai puțin de 250 de dolari.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ulterior, WBZ Boston a raportat că produsul a fost eliminat de pa toate platformele, singurul obiect disponibil acum fiind brățarile luminoase pe care fanii le primesc gratuit la intrare și o colecție de confeti. Primul produs costă 10 dolari, iar cel de-al doilea 15 dolari.

Citește și: Casa bizară care a creat isterie pe internet. Se vinde cu o sumă imensă, deși pare imposibil să intri în ea

Anunțul ciudat vine la doar câteva săptămâni după ce un alt fan aa listat online lentilele de contact ale aristei la prețul de 10.000 USD. Și acesta a apelat la platforma digitală de comerț electronic pentru a vinde lentilele pe care aceasta le-a purtat la un alt concert, din cadrul aceluiași turneu.

Mai mult, în descrierea aceluiași produs era menționat faptul că „lentilele de contact sunt „folosite”, dar sunt într-o „stare excelentă”.

Din fericire, acest anunț a fost doar o glumă, legată fix de ideile de afaceri ciudate pe care le au anumiți fani ai aristei internaționale.

Citește și: Cu cât poți vinde carpeta cu „Răpirea din serai”. Poate să coste o mică avere, dacă o mai ai acasă

Vezi primele episoade din serialul care te va cuceri! O poveste cu zâne e în AntenaPLAY!