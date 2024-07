Cu ce bărbați celebri s-a iubit Iulia Vântur înainte să-l întâlnească pe Salman Khan. Vedeta a fost iubita unui cunoscut artist

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Iulia Vântur trăiește o frumoasă poveste de iubire cu Salman Khan, însă puțini sunt cei care știu cu ce bărbați celebri s-a iubit vedeta înainte de-al cunoaște pe actorul de la Bollywood.

Iulia Vântur și Salman Khan formează un cuplu de mai bine de 10 ani, având o relație bazată pe multă iubire și respect. De-a lungul anilor, cei doi au reușit să se bucure împreună de un succes răsunător pe plan profesional.

De când l-a cunoscut pe actorul de la Bollywood, viața Iuliei Vântur s-a schimbat complet. Aceasta a făcut alegeri foarte importante de dragul sufletului ei pereche. Vedeta nu a stat prea mult pe gânduri când a fost nevoie să se mute în India pentru a locui alături de Salman Khan.

Chiar dacă „s-a lovit” de mai multe eșecuri în dragoste, prezentatoarea de televiziune a simțit din prima că actorul este bărbatul care o va face fericită. Înainte să-l întâlnească pe Salman Khan, modelul român s-a iubit cu nume celebre din showbiz-ul românesc.

Cine sunt bărbații care i-au cucerit inima Iuliei Vântur, înainte ca vedeta să-l întâlnească pe Salman Khan

În urmă cu mulți ani, inima Iuliei Vântur a fost cucerită de Marius Moga și de Bogdan Vlădău. Vedeta a trăit momente unice alături de cei doi bărbați celebrii, însă despărțirea a fost inevitabilă.

Totul despre povestea de iubire dintre Iulia Vântur și Marius Moga

Puțini își mai amintesc faptul că Iulia Vântur și Marius Moga au avut o relație de 4 ani. Lucrurile erau foarte serioase între cei doi, iar fanii credeau că vor alege să treacă la pasul următor: căsătorie.

Vestea că au luat-o pe drumuri separate i-a uimit pe toți. Aceștia au ales să se despartă în anul 2011, rămânând în relații de prietenie.

„Am trăit foarte multe experienţe împreună şi e un om important în viaţa mea. Am ajuns într-un alt nivel care mă satisface foarte tare, care-mi place foarte mult. Clar am evoluat! Ştii cum se spune, partenerul e oglinda ta. Tu nu eşti atât de obiectiv încât să te priveşti aşa cum eşti de fapt.

În momentul în care e cineva care stă zi de zi cu tine şi care îţi observă şi relele și bunele, şi mai ales ştie să comunice cu tine, şi e destul de analitic, poţi să înveţi lucruri despre tine şi să te vezi cu adevărat. Marius a fost oglindă pentru mine, şi eu pentru el.

M-a ajutat foarte mult să mă cunosc. În primul rând suntem foarte buni prieteni. Adică un prieten pe care îl câştigi aşa şi-l păstrezi. E cel mai important lucru. Am învățat multe și am crescut și evoluat împreună.

Ne-am modelat unul pe celălalt. Am învățat ce înseamnă dragostea adevărată și pură, mai ales după ce am terminat relația. Abia după, am simțit dragostea aia necondiționată – când nu mai vreau nimic de la el, ci doar să-i fie bine”, spunea Iulia Vântur pe atunci, conform click.ro.

Iulia Vântur a trăit o frumoasă poveste de iubire alături de Bogdan Vlădău

Înainte de a forma un cuplu cu starul indian, Iulia Vântur a fost iubita lui Bogdan Vlădău. Cei doi au avut o relație de scurtă durată.

„Ea a fost un episod frumos în viaţa mea, fiindcă ea e un om frumos. Mă bucur. Nu cred că mai e vreo şansă pentru noi. Nici eu, nici ea nu suntem genul care să se întoarcă”, dezvăluia Bogdan Vlădău, conform sursei citate.