Iulia Vântur a dezvăluit locul inedit unde ea și Salman Khan s-au întâlnit prima oară. Nu a fost în India

De peste un deceniu, Iulia Vântur trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Salman Khan, renumitul actor de la Bollywood. Cum s-au cunoscut.

Fosta prezentatoare TV s-a mutat în India pentru a fi aproape de iubitul ei, însă detaliile despre relația lor sunt puține, deoarece amândoi preferă discreția. Recent, Iulia a făcut câteva declarații despre relația lor, oferind o privire rară în viața lor personală.

Iulia Vântur a dezvăluit locul inedit unde ea și Slaman Khan s-au întâlnit prima oară. Nu a fost în India

Iulia Vântur și Salman Khan sunt împreună de peste zece ani. Din dragoste pentru Salman, Iulia a renunțat la România și s-a stabilit definitiv în India, țara natală a actorului. Relația lor este foarte mediatizată atât în România, cât și în India, dar cei doi sunt extrem de rezervați în privința vieții lor personale. Deși au fost discreți de-a lungul anilor, Iulia a dezvăluit recent câteva detalii interesante despre relația lor.

Au circulat multe zvonuri despre o posibilă despărțire între cei doi, mai ales după ce Salman Khan a fost văzut în compania unei alte femei. Iulia a clarificat rapid situația, explicând că femeia respectivă este doar o actriță cu care Salman lucrează la filmul "Tiger 3".

”Evident că suntem OK. Eu am încercat să stau departe de acest subiect pentru că ţin la intimitatea mea, plus că s-a speculat atât de mult pe acest subiect că orice aş spune se interpretează.

Suntem foarte bine, evident. Ştiu că există o curiozitate cu privire la acest subiect, însă, curiozitatea mea nu merge atât de departe, a declarat Iulia Vântur, potrivit OK Magazine.

Iată unde s-au întâlnit ei pentru prima oară:

”Dar eu nici măcar nu m-am întâlnit cu el în India, ci ne-am întâlnit pe un teren neutru. Şi a fost chiar o întâmplare.

Deci, aşa a fost să fie. Cunoşti unii oameni şi apar în viaţa ta pentru că aşa e să fie”, a declarat, în trecut, fosta prezentatoare TV.

Ce diferență de vârstă există între Iulia Vântur și Salman Khan

În urmă cu zece ani, Iulia Vântur a renunțat la cariera de prezentatoare TV din România și s-a mutat în India, unde a devenit actriță și cântăreață în lumea showbizului de acolo. Ea a făcut pasul pentru celebrul actor de la Bollywood, Salman Khan, cu care formează un cuplu tot de atunci.

Povestea lor de dragoste continuă să fascineze și să inspire fani din întreaga lume, demonstrând că legătura dintre ei este una puternică și autentică, în ciuda diferenței notabile de vârstă.

În timp ce Iulia Vântur are 43 de ani, fiind născută pe data de 24 iulie 1980, Salman Khan s-a născut pe data de 27 decembrie 1965, el având 58 de ani. Așadar, între ei există o diferență de vârstă de 15 ani.

Iulia Vântur și Salman Khan formează un cuplu de mulți ani, însă până la vârsta de 43 de ani, blondina nu este nici căsătorită și nici nu are copii. Fosta prezentatoare TV este de părere că totul se va întâmpla la momentul potrivit.

„Misterul a dat mereu mai multă savoare dragostei. Nu m-am despărțit, nu m-am căsătorit, sunt constantă în iubire de atâția ani. Nu mă obosesc. Da, mi-ar plăcea să devin mamă, însă un copil e un dar divin. Se va întâmpla atunci când va trebui să se întâmple… Eu îl primesc cu bucurie!”, a declarat ea pentru Viva.