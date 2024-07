Andreea Marin, cunoscuta prezentatoare TV, a dezvăluit recent detalii tulburătoare despre lupta sa îndelungată cu depresia, o boală care a marcat-o profund și despre care a vorbit deschis pentru prima dată.

În ciuda imaginii de persoană puternică și fericită pe care o afișa în fața camerelor, Andreea Marin a traversat o perioadă extrem de dificilă. "M-am tratat, așa cum medicul m-a sfătuit. Am fost și la psiholog, am fost și la psihiatru. Era o chestiune care evoluase deja, pentru că nu m-am dus la timp", a mărturisit vedeta, subliniind importanța căutării ajutorului specializat.

Cu ce boală s-a luptat Andreea Marin ani întregi. Nimeni nu știa prin ce suferințe trecea prezentatoarea tv. Ce a declarat

Depresia este o afecțiune complexă și adesea invizibilă pentru cei din jur. Marin a explicat că simptomele ei au evoluat, ajungând la un punct critic: "În momentul în care ajungi să te gândești rău față de viața ta, înseamnă că nu mai ești la începutul depresiei. Da, te gândești că pui mai puțină povară astfel pe umerii celor dragi ție. Noroc că atunci a fost momentul în care mi-am dat seama că ceva nu e în regulă și am mers la un specialist", a declarat ea într-un podcast, potrivit ego.ro.

Citește și: Ce mesaj emoționant i-a transmis Andreea Marin iubitului ei pe internet. Cum îl alintă și ce imagine a publicat cu el

Articolul continuă după reclamă

Un moment de cotitură pentru Andreea a fost sinuciderea tragica a artistei Mădălina Manole, care a atras atenția publicului asupra gravității depresiei. "A fost anul în care Mădălina Manole și-a luat viața din pricina depresiei și acela a fost semnalul de alarmă pentru mine", a explicat prezentatoarea tv.

Într-un interviu pentru Adevărul, Andreea a povestit despre cât de greu i-a fost să facă față tumultului interior: "A fost o perioadă foarte grea. Ba chiar am ajuns în punctul în care să mă gândesc la un gest extrem, eu persoana atât de puternică în ochii celorlalţi. Eram într-o perioadă în care, din afară părea foarte bună, aveam un copil de un an şi ceva, casă, masă şi tot ce aş fi avut nevoie. Teoretic, nu aveam de ce să fiu tristă, dar fiecare om le ştie pe ale lui."

Citește și: Violeta Bănică, într-o rochie scurtă și strălucitoare. Cum a reacționat Andreea Marin când și-a văzut fiica

Deși avea toate motivele aparent exterioare pentru a fi fericită, Andreea Marin a fost afectată profund de o furtună interioară pe care nu o putea controla: "A fost foarte greu, am ajuns să nu mai pot controla furtuna din mine, să mă simt foarte rău, deloc motivată să merg mai departe. A fost cumplit."

După ce a reușit să depășească aceste momente dificile prin terapie și sprijin specializat, Andreea Marin a decis să-și folosească experiența pentru a ajuta și alți oameni care se confruntă cu depresia. "După ce am trecut eu prin ce am trecut și după ce m-am recuperat, am început să fac campanii pe această temă. Am considerat că nu e de joacă. În jurul meu au fost și oameni care și-au luat viața și am înțeles că trebuie vorbit deschis despre acest subiect", a subliniat vedeta.